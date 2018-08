«Hit The Road Man» | la terza puntata da Sting a Proietti

Hit The ROAD MAN - ospiti del 5 agosto 2018 : Domenica 5 agosto, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con Hit The ROAD Man, il magazine tv condotto e ideato da Pascal Vicedomini, che accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello spettacolo. Hit The ROAD Man, gli ospiti Gli ospiti di questa settimana,che si racconteranno nelle interviste della terza punta puntata sono: Sting Mara Venier Kobe Bryant Luciano Ligabue Sfera Ebbasta Ficarra e Picone Shaggy Lodo ...

Thegiornalisti/ Video - Felicità puttana : "Non voleva essere una Hit" (Wind Summer Festival 2018) : I Thegiornalisti di Tommaso Paradiso saliranno sul palco del Wind Summer Festival 2018 con i loro ultimo singolo Felicità puttana. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:54:00 GMT)

Megas - in anteprima il video di 'The wHite bird' : Si chiama Alexein Megas, viene da Casalvelino Marina, in un mix elettronico di suoni che guardano a Bonobo, Nicolas Jaar, Jan Blomqvist, Muse e Safri Duo. 'Il Mattino' ti propone in...

La vacanza? Quest'anno è on the road. E la Hit preferita è Beat it : TomTom oggi conta già oltre 250 percorsi consigliati in tutto il mondo disponibili sul servizio Road Trips, che consente anche di crearne di nuovi. Dalla splendida Costiera Amalfitana alla ...

MORTA CHICHitA - MOGLIE DI ITALO CALVINO/ Addio a Esther Judith Singer - amica di grandi scrittori : MORTA CHICHITA, MOGLIE di ITALO CALVINO: Addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:13:00 GMT)

Matt "Guitar" Murphy - morto cHitarrista Blues Brothers/ Da Aretha Franklin e Redding : al servizio degli altri : La scomparsa di Matt Guitar Murphy, celebre chitarrista dei Blues Brothers nell'omonimo film e nei dischi del gruppo. Sempre al servizio degli altri, da Otis Redding a Aretha Franklin(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Carlos Saura al Biografilm Festival di Bologna presenta 'Renzo Piano. The ArcHitect of Light' : Carlos Saura ha presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna ' Renzo Piano. The Architect of Light '. Il regista spagnolo ha ottantasette anni ma guarda al futuro con un nuovo ...