HH-139 dell’Aeronautica Militare ritrova un disperso sull’altopiano di Asiago

Inendi in Sicilia : doppio intervento dell’elicottero HH 139A dell’Aeronautica Militare : Un HH-139A dell’Aeronautica Militare ha effettuato due interventi per domare le fiamme divampate nei comuni di Campofranco (CL) e di Casteldaccia (PA) Si è appena concluso il secondo intervento della giornata per un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare, decollato per spegnere le fiamme divampante nel comune di Altavilla Milicia (PA). L’equipaggio, in servizio di allarme antincendio e appartenente all’82° Centro C.S.A.R. ...