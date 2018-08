calcioweb.eu

: Guida all'asta: chi prendere al #Fantacalcio? Ecco i consigli di #CalcioWeb [NOMI] - CalcioWeb : Guida all'asta: chi prendere al #Fantacalcio? Ecco i consigli di #CalcioWeb [NOMI] - NewsCalcio_24 : ???? Guida all'asta del #fantacalcio, la scheda del #Genoa: rivoluzione per tornare nelle prime 10 ?… -

(Di domenica 5 agosto 2018)– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sui “migliori” calciatori della Serie A. Dopo aver visto chi calcerà rigori e punizioni,di: PORTIERI: Szczesny Szczesny potrebbe essere il miglior portiere dele quasi sicuramente anche il più costoso. È da, però, insieme a Perin: non è detto che sia sempre titolare nella Juve di Allegri Handanovic L’Inter ha rinforzato la difesa con de Vrij, Handanovic arriva da una buona stagione ed è un pararigori. Meret, Olsen, Donnarumma (e Reina) Meret è forte e sarà il titolare del Napoli (ha solo il ...