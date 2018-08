' Grillini come Attila | stanno devastando l' Italia'

Franco Grillini : "Ho un tumore - come mi curo senza vitalizio?"/ Social insorgono : "Benvenuto nel mondo reale" : Franco Grillini: "Ho un tumore, come mi curo senza vitalizio?". E i Social insorgono: "Benvenuto nel mondo reale". Le ultime notizie.

Franco Grillini : “Ho un tumore - come mi curo senza vitalizio?”/ Social insorgono : “Benvenuto nel mondo reale” : Franco Grillini: “Ho un tumore, come mi curo senza vitalizio?”. L'ex deputato pronto a fare ricorso. E i Social insorgono: “Benvenuto nel mondo reale”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:13:00 GMT)

La sfogo di Franco Grillini : "Ho un tumore e con il taglio ai vitalizi mi restano 2.500 per curarmi. Come faccio" : "Benvenuto nel mondo reale!", si legge in un tweet. Grillini: chiuderò la mia vita con dignità "Mi chiedo se una persona ce la fa con '1500 perché il signor Grillini non ce la fa con 2000 e passa ...

"Ho un tumore - come mi curo senza vitalizio?" - lo sfogo di Franco Grillini : "Chi ha un cancro deve affrontare moltissime spese". Lo scrive Franco Grillini , parlamentare dal 2001 al 2008 e storico attivista per i diritti dei gay, in un lungo post su Facebook in cui si sfoga ...

Flussi elettorali - i Grillini hanno scelto Berlusconi : come umiliano il Pd : Sicché, sempre di solito, ogni singolo ballottaggio è l' affresco potente del comportamento della classe politica locale, e cambia di città in città. In questa tornata di voto amministrativo è ...

Nella roccaforte rossa di Imola i Grillini sperano nell’effetto Appendino : “Battiamo il Pd - come a Torino” : Dopo Bologna, Imola è certamente una delle città storicamente più rosse dell’Emilia Romagna. Al confine tra due mondi, quello emiliano e quello romagnolo, governata dalla sinistra dal Dopoguerra ma anche - a tratti- prima dell’avvento della Repubblica, sede di colossi cooperativi (l’ex ministro Giuliano Poletti vive a una manciata di chilometri), i...