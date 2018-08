Gregorio Paltrinieri | ora è il tempo delle scelte Avversari mai così forti | accoppiata

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Ho fatto bene a gareggiare - dovevo difendere il titolo. La febbre? Capita” : Gregorio Paltrinieri ha disputato la finale dei 1500 sl agli Europei di Glasgow 2018 afflitto da una gastroenterite con febbre. Nonostante lo staff tecnico gli avesse consigliato di dare forfait, il campione olimpico ha preferito scendere comunque in acqua, agguantando una preziosa medaglia di bronzo. Il 23enne emiliano ha spiegato la sua scelta nel dopo gara: “Un terzo posto europeo è sempre importante. Ho provato a nuotare di cattiveria ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Ho fatto bene a gareggiare - dovevo difendere il titolo. La febbre? Capita” : Gregorio Paltrinieri ha disputato la finale dei 1500 sl agli Europei di Glasgow 2018 afflitto da una gastroenterite con febbre. Ciò nonostante, nonostante lo staff tecnico gli avesse consigliato di dare forfait, il campione olimpico ha preferito scendere comunque in acqua, agguantando una preziosa medaglia di bronzo. Il 23enne emiliano ha spiegato la sua scelta nel dopo gara: “Un terzo posto europeo è sempre importante. Ho provato a ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri abdica. Medaglia di bronzo nonostante la febbre : Dopo tre titoli Europei consecutivi, Gregorio Paltrinieri abdica. Il campione olimpico e mondiale in carica ha concluso in terza posizione la gara dei 1500 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, preceduto dal tedesco Florian Wellbrock e dall’ucraino Mykhaylo Romanchuk in una gara di livello stellare. Va detto che il fuoriclasse carpigiano è sceso in acqua in condizioni di forma a dir poco precaria: secondo quanto risulta ad OA Sport, Stefano ...

Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile libero ai campionati europei : Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile liberoa gli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline, e che si sta svolgendo tra Glasgow e Berlino. Paltrinieri, campione The post Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

Gregorio PALTRINIERI/ Diretta finale 1500m stile libero streaming video e tv : inizia la gara! (Europei nuoto) : GREGORIO PALTRINIERI in Diretta nella finale 1500m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:37:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Gregorio Paltrinieri deve reagire - Miressi e Castiglioni all’assalto del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : la sfida più difficile per il poker d’oro : Che fosse un’edizione un po’ sofferta dei Campionati Europei per Gregorio Paltrinieri si era capito da tempo ma quando si parla di fuoriclasse, come il mezzofondista modenese, le sorprese in positivo sono all’ordine del giorno. Stavolta ci vuole una grossa sorpresa, per quanto visto ieri batteria, per spingere Paltrinieri sul gradino più alto del podio dei 1500 stile libero per la quarta volta consecutiva. La lunga esperienza ...

Gregorio Paltrinieri/ Diretta finale 1500m stile libero streaming video e tv (Europei nuoto 2018) : Gregorio Paltrinieri in Diretta nella finale 1500m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri non esagera in batteria - quarto tempo. Domani sfida con Romanchuk per l’oro : Gregorio Paltrinieri meno brillante del solito nelle batterie dei 1500 metri stile libero agli Europei 2018 di Nuoto in corso di svolgimento a Glasgow. Il Campione Olimpico e del Mondo era partito come il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ma oggi è parso poco fluido in alcuni frangenti di una gara molto tirata: il carpigiano ha chiuso al terzo posto nella sua serie con il tempo di 14:54.85, preceduto dal francese Damien ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. Debutta Gregorio Paltrinieri - Quadarella per l’oro. Miressi si esibisce nei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl - Quadarella per l’oro negli 800 sl - Federica Pellegrini out dalla 4×200 mista : Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al Nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl - Quadarella osservata speciale negli 800 sl e Federica Pellegrini nella 4×200 sl mista? : Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al Nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del ...

Nuoto - Europei 2018. La sfida più difficile per Gregorio Paltrinieri : 1500 metri di battaglia con Romanchuk : Scende in vasca domani per la prima gara del suo Europeo, per lui la più importante, Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto che punta al quarto oro consecutivo nella gara più lunga. i 1500 stile libero. Due volte campione del mondo, tre volte campione continentale, Paltrinieri sa bene che questo è un Europeo a rischio per tanti motivi: perché la preparazione è stata diversa a tutti gli altri anni, vista la sua esperienza prolungata in ...

Nuoto - Europei 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono qui per andar forte. Il lavoro in Australia mi ha migliorato” : Domani finalmente si comincia. Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà teatro del primo giorno di gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018 e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vorrà farsi trovar pronta. Una delle punte che vedremo in acqua nei prossime giornate sarà Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero non vede l’ora ...