Grandi opere | Salvini | benefici superiori a costi |Lezzi | Tap? Più infrastrutture

Altolà su migranti e Grandi opere Pressing Dibba-Grillo su Salvini : Si colgono segnali politici nelle due uscite quasi contemporanee di Alessandro Di Battista e di Grillo. Il primo ha esternato da un'amaca arcobaleno dal paradiso di Porto Escondido, in Messico, dove è misteriosamente scomparso dopo non

Salvini avverte M5s su Grandi opere e Tap : “Non si può andare avanti dicendo solo no” : Scontro nel governo sulle grandi opere e soprattutto su Tap e Tav. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini avverte i suoi alleati del M5s: "Questo Paese non può andare avanti dicendo solo no, se vogliamo crescere, soprattutto al Sud, bisogna dire dei sì". Ma Di Battista e Toninelli continuano a esprimere dubbi.Continua a leggere

Salvini "risponde" a Di Battista : "Grandi opere? I benefici sono superiori a costi" : A "La Stampa" il vice-premier spiega che "ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-benefici" delle grandi opere pubbliche. E' il caso "della Pedemontana, del Terzo Valico e del Tap, che ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani".

Grandi opere - Gronda e Tav «da rivedere». Toti : pronto a portare il ministro in A10 : Secondo Toninelli, queste 2 infrastrutture, insieme con molte altre, devono essere sottoposte «a una revisione complessiva, che contempli anche l’abbandono del progetto»

Toninelli : Grandi opere sì - ma utili. Su Tap ascolteremo cittadini : Sull'alta velocità il ministro dell'Economia francese La Maire dopo l'incontro con Di Maio dice: siamo pazienti, discutiamone. L'Italia è un partner fondamentale per la Francia e l'Unione europea -

Toninelli - non foraggeremo Grandi opere - ma piccole e diffuse : "Nell'ottica di un miglioramento vero della qualità della vita, la cifra del nostro lavoro non sarà continuare a foraggiare grandi opere mastodontiche e dispendiose, ma dotare il Paese di una rete di ...

La credibilità del Paese/Sblocchiamo le Grandi opere per salvare il nostro futuro : Da anni si sente ripetere che il ritardo nell'esecuzione delle infrastrutture è uno dei maggiori freni alla crescita del nostro Paese. Da anni però i ritardi aumentano e gli investimenti in ...

Come e perché l’Unione Europea finanzia la Tav (e le Grandi opere) : Il tira-e-molla del governo sulla Torino-Lione ha fatto scattare l’allarme delle imprese. E anche l’Europa mette le cose in chiaro: niente fondi se l’opera non sarà completata. La Commissione per ora ha contribuito per quasi la metà dell’investimento. Ecco quanti soldi ha messo sul piatto e da dove arrivano i finanziamenti...

Grandi opere - i costi del «no» ammontano a 60 miliardi : Sulla Torino-Lione, sull’Ilva, il Tap e il Terzo valico crescono le tensioni Lega-M5S. Il fronte delle Grandi opere resta uno dei più conflittuali fra i due partiti di governo e fra i loro elettorati, la base produttiva del Nord per la Lega, i «no Tav» per M5S. Ma quanto potrebbe costare il blocco? Ecco i casi principali ...

Tav - l'altolà della Liguria allo stop : 'Senza Grandi opere - investitori in fuga' : Per il porto di Genova sarebbe un funerale, una follia per tutta l'economia del Paese' continua il manager. Per questo Toti risponde 'presente' all'appello lanciato dal collega piemontese Sergio ...

Tav - c’è l’altolà della Liguria allo stop : «Senza Grandi opere - investitori in fuga» : Secondo il governatore, «la Torino-Lione è un’infrastruttura inserita in un sistema logistico che è fondamentale anche per il nostro Terzo Valico»

Da Tav a Tap - Grandi opere tra stop and go : Da Tav a Tap, grandi opere tra stop and go Dal gas all'alta velocità, sono tante le polemiche sulle grandi infrastrutture italiane al centro del dibattito tra M5S e Lega