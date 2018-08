Google impone non più di due “Notch”. Ecco i limiti : Google limita l’utilizzo delle notch sugli smartphone Android. Non più di due e non sui lati lunghi Google impone non più di due “Notch”. Ecco i limiti In principio fu Essential Phone poi Apple che sul suo iPhone X inserì la fastidiosa tacca nera, in gergo Notch, sulla parte frontale del suo smartphone, e da allora […]