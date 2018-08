Google Assistant l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe - mentre cambia ancora la grafica : Google Assistant aggiunge una gesture per visualizzare l'istantanea visiva, mentre piccoli cambiamenti grafici si preparano all'arrivo di Android P. L'articolo Google Assistant l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe, mentre cambia ancora la grafica proviene da TuttoAndroid.

KLM e Google Assistant insieme per aiutarci a trovare il volo ideale : KLM e Google Assistant uniscono le forze per aiutare gli utenti a trovare il volo ideale con i comandi vocali: la compagnia aerea dei Paesi Bassi e l'assistente virtuale di Big G vogliono facilitare la vita ai passeggeri, ma per ora solo in inglese o olandese.

Google continua ad evolvere le routine per Assistant e Home permettendo di programmarle : Una tra le numerose novità annunciata al Google I/O 2018 per i Google Home è pronta ad evolversi ancora una volta, al momento solo negli USA

Sostituire Google Assistant con Alexa o Cortana su Android : Vuoi mettere Cortana o Alexa al posto di Google Assistant sullo smartphone Android ? Oggi ti insegnamo a "licenziare" Google Assistant e assumere Cortana o Alexa

Lenovo Smart Display - lo schermo intelligente con Google Assistant è già vendita negli USA : Lenovo Smart Display arriva già sul mercato statunitense in entrambe le versioni da 8 e 10 pollici. Presentato al CES 2018 lo schermo intelligente à la Amazon Echo Show è un dispositivo con Google Assistant piuttosto innovativo e che si pone un passo avanti rispetto alle funzionalità dei comuni assistenti virtuali.

Negli USA - Google Assistant è capace di leggere notizie specifiche. Presto anche da noi : Google ha annunciato di essere al lavoro su una nuova funzionalità per Assistant che può tornare particolarmente utile nell'interazione con i Google Home

Google Assistant ora può avviare le videochiamate su Google Duo : Google Assistant è sempre più utilizzato dagli utenti, così l'azienda di Mountain View sta inserendo sempre più funzioni all'interno dell'assistente virtuale. Nelle ultime […]

Google Assistant e Amazon Alexa hanno qualche difficoltà a comprendere alcuni accenti : Lo staff di The Washington Post ha deciso di testare la precisione di ascolto dei due assistenti personali virtuali più famosi, Google Assistant e Alexa

Ecco come eliminare le conversazioni registrate da Google Assistant : Dispositivi come Google Home e Amazon Alex sono molto di moda negli ultimi tempi e il numero degli utenti è in continuo aumento. Una delle principali caratteristiche […]

BikeMi in scioltezza con l'Action Bici Milano di Google Assistant : Se abitate a Milano (o frequentate spesso la città( e utilizzate le Bici BikeMi a noleggio, l'Action Bici Milano per Google Assistant potrebbe decisamente fare al caso vostro: ecco come funziona!

Google Assistant aggiorna il proprio look con una nuova interfaccia : Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Assistant con suggerimenti proattivi e informazioni personalizzate per la giornata dell'utente

Google Assistant migliora l'interfaccia della sezione per la scelta delle voci : Il team di Google Assistant ha introdotto una nuova interfaccia per la sezione dedicata alla scelta delle voci. Scopriamo insieme i nuovi colori disponibili

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant : Xiaomi Mi Box 4 riceve la certificazione da parte della FCC, che mostra la presenza di un telecomando con un tasto dedicato a Netflix e microfono per attivare Google Assistant.

Da oggi serviranno meno "Hey Google" per parlare con Google Assistant e Home : Inizia oggi, per il momento esclusivamente negli USA, il roll out della funzione Continued Conversation di Google Assistant che ridurrà il numero di "Hey Google" e "Ok Google".