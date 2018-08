Giulia Grillo | ' I bambini continuino i vaccini'

Vaccini - Giulia Grillo : 'Sono un medico - il resto sono chiacchiere da bar' - : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale ...

Vaccini - cresce nel M5s la fronda pro vax - Trizzino : obbligo è necessario - Giulia Grillo : nessun passo indietro : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza". Giulia Grillo: "Bambini continueranno a dover essere vaccinati" - Sulla questione è infine intervenuta la ministra della Salute Giulia ...

Giulia Grillo : ddl contro violenze a medici nel prossimo Cdm - : Il ministro della Salute ha annunciato il provvedimento che prevede l'inasprimento delle sanzioni penali nei casi di aggressioni al personale e presidi di Forze dell'Ordine per la sicurezza delle ...

Giancarlo Giorgetti : 'Tra i ministri 5 Stelle la mia preferita è Giulia Grillo'. E sulla Raggi... : E' considerato il fulcro del governo giallo-verde, come lo era stato per tanti anni Gianni Letta per gli esecutivi del centrodestra. Per questo, ieri sera a Cervia c'era il pienone alla festa della ...

Ministra Giulia Grillo annuncia : “Cannabis terapeutica arriverà in tutte le farmacie” : La Ministra Giulia Grillo ha incontrato i rappresentanti del Comitato pazienti cannabis terapeutica: "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto".Continua a leggere

Giulia Grillo : "Vorrei la cannabis terapeutica in tutte le farmacie" : "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto". Lo afferma su Fb il ministro Giulia Grillo, che oggi ha visitato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dove, ha sottolineato, "ho incontrato il Comitato pazienti cannabis terapeutica, con cui ho avuto un fruttuoso colloquio. Ho ascoltato le loro ...

VACCINI - M5S STOP OBBLIGO E ESAMI VACCINALI/ Ultime notizie - Giulia Grillo : "Terrorismo psicologico" : VACCINI, M5s STOP OBBLIGO e ESAMI preVACCINALI: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Cannabis a uso medico - Giulia Grillo : aumenterò import da Olanda : Roma, 19 lug., askanews, - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intende aumentare l'import di Cannabis a uso terapeutico dall'Olanda. 'Nel nostro Paese la richiesta di Cannabis a uso medico è in ...

Ministro Giulia Grillo - vogliamo fare qualcosa per Actos? : Ho tanto scritto da queste pagine del farmaco antidiabetico Actos, prodotto chimico Pioglitazone, che mi aveva colpito perché era stato ritirato dal mercato in Francia e Germania mentre in Italia, oltre a venderlo con il Sistema Sanitario Nazionale, si faceva uno studio clinico con Aifa e con cittadini forse non ben informati delle possibili complicanze. Dopo i miei post, in data 12-12-2014 è stata presentata alla Procura della Repubblica di ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....