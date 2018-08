Ginnastica | Europei 2018 | Giorgia Villa sogna l’apoteosi al libero | poi arriva

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L'Italia domina - 2 ori e 2 argenti. Giorgia Villa e Asia d'Amato ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia senza medaglie sugli staggi - doppietta Russia. Vince Klimenko - Iorio quarta davanti a Villa : Dopo aver vinto tre ori consecutivi e quattro medaglie sulle cinque a disposizione nelle prime tre gare, l’Italia juniores rimane giù dal podio per la prima volta agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. La Finale di Specialità alle parallele asimmetriche, infatti, non regala gioie alle azzurrine che rimangono a bocca asciutta, battute di pochissimo da avversarie leggermente più forti su questo attrezzo. Elisa Iorio (13.900, 5.9) e ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. Doppietta Italia al volteggio - d’Amato-Villa sugli scudi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia padrona al volteggio! Doppietta stellare - Asia d’Amato trionfa su Giorgia Villa : Non ci ferma più nessuno, siamo letteralmente imbattibili, siamo la piccola armata del Vecchio Continente inscalfibile da tutte le avversarie. L’Italia continua a incantare con le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e domina letteralmente la Finale di Specialità al volteggio confezionando una magistrale Doppietta. Dopo aver conquistato l’oro a squadre e quello all-around con Giorgia Villa, la nostra Nazionale stritola ...

Ginnastica - Europei 2018 : Martina Basile - sogna e incanta. Finale al corpo libero tutta da vivere : Martina Basile non vuole smettere di sognare agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e vuole chiudere in bellezza dopo essersi già distinta in qualifica e nella Finale a squadre di ieri, conclusa al sesto posto dopo essere state ripescate. Oggi pomeriggio (ore 17.30) la romana disputerà la Finale di Specialità al corpo libero, tra le migliori otto ginnaste del Vecchio Continente c’è anche il nostro grillo che scalpita per potersela ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie - Giorgia Villa per nuove magie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le Finali di Specialità - tutti gli ordini di rotazione. Basile quinta al libero - apoteosi azzurra tra le juniores : oggi domenica 5 agosto si disputano le Finali di Specialità agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro di Glasgow dove si assegnano gli ultimi otto titoli della rassegna continentale: al mattino spazio alle juniores, poi nel pomeriggio toccherà alle seniores. Italia presente in massa tra le under 16: Giorgia Villa parte per ultima al volteggio, per prima alle parallele, per quinta alla trave e ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - chi vincerà le medaglie? L’analisi gara per gara - tra favorite e outsider : Oggi si concludono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile con le spettacolari Finali di Specialità. All’SSE Hydro di Glasgow verranno messi in palio i titoli sui quattro attrezzi, le migliori otto ginnaste delle qualifiche si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura pirotecnica, analizziamo nel dettaglio le gare in programma. VOLTEGGIO: Le qualifiche ci hanno ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - chi vincerà le medaglie? L’analisi gara per gara - tra favorite e outsider : Oggi si concludono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile con le spettacolari Finali di Specialità. All’SSE Hydro di Glasgow verranno messi in palio i titoli sui quattro attrezzi, le migliori otto ginnaste delle qualifiche si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura pirotecnica, analizziamo nel dettaglio le gare in programma. VOLTEGGIO: Le qualifiche ci hanno ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vuole chiudere con la vagonata di medaglie! Villa e compagne - show alle Finali di Specialità : L’Italia vuole chiudere gli Europei 2018 di Ginnastica artistica con una vagonata di medaglie. Dopo la doppietta d’oro tra concorso a squadre e all-around individuale (grazie a Giorgia Villa), la nostra Nazionale juniores sarà assoluta protagonista anche nelle Finali di Spercialità in programma questa mattina all’SSE Hydro di Glasgow (dalle ore 11.00). Le Fate vogliono ribadire la propria supremazia sul Vecchio Continente e ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le Finali di Specialità (5 agosto). Programma - orario d’inizio - tv e italiane in gara (juniores e seniores) : oggi domenica 5 agosto si concludono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile con le Finali di Specialità: al mattino spazio alle juniores, nel pomeriggio invece scenderanno in pedana le seniores. Si assegneranno dunque otto titoli, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia sui vari attrezzi per conquistare una medaglia. L’Italia vuole dettare legge con le under 16 dopo l’apoteosi nella gara ...

Ginnastica - Europei 2018 – Enrico Casella : “Buon sesto posto - ci hanno creduto. Domani la finale di Basile”. E Linari racconta la gara : L’Italia ha concluso al sesto posto la finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Un buon risultato per le azzurre che hanno ottenuto il massimo dopo il ripescaggio, una prestazione discreta da parte della Nazionale che può ritenersi soddisfatta considerando le condizioni in cui eravamo arrivate a Glasgow. A Francesca Noemi Linari il compito di raccontare la gara delle azzurre ai microfoni della FederGinnastica: ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il ripescaggio ti fa bella. Russia eterna padrona - la Francia spaventa e l’Olanda sbanca : La Russia si conferma padrona della Ginnastica artistica a livello continentale e si laurea Campionessa d’Europa per la quinta volta nella sua storia, firmando una doppietta d’antologia come quella realizzata dal mito Khorkina e compagne all’inizio del terzo millennio. Non sono bastati nemmeno i tantissimi infortuni e problemi fisici per mandare ko la formazione dei coniugi Rodionenko, oggi autrice di una prova scevra di errori ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...