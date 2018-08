Ginnastica | Europei 2018 | cosa ci lascia Glasgow? Italia | ha un futuro! Sfilza di

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle Campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in festa! : CLICCA QUI PER LA CRONACA delle GARE BOGLARKA Devai VOLTEGGIO: NINA Derwael PARALLELE ASIMMETRICHE: SANNE Wevers TRAVE: MELANIE DE Jesus DOS SANTOS CORPO LIBERO:

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle Campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in festa! : Spettacolari Finali di Specialità in chiusura degli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’SSE Hydro di Glasgow. Quattro Campionesse da quattro Nazioni diverse: l’ungherese Boglarka Devai al volteggio, la belga Nina Derwael alle parallele asimmetriche, l’olandese Sanne Wevers alla trave, la francese Melanie De Jesus Dos Santos al corpo libero. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Campionesse ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi e i risultati. Vincono 4 Nazioni diverse! : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le Finali di Specialità che hanno concluso la rassegna continentale, non sono mancati spettacolo, sorprese e conferme in una giornata finale ricca di emozioni. Dopo la mattinata riservata alle juniores, oggi pomeriggio spazio alle seniores e ben quattro Nazioni diverse hanno vinto la medaglia d’oro. L’ungherese Boglarka Devai ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Basile quinta al corpo libero! Devai - Derwael - Wevers e Dos Santos ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Europei Ginnastica 2018 – Martina Basile ottiene un ottimo 5° posto nel corpo libero : De Jesus Dos Santos Campionessa d’Europa : ottimo quinto posto per Martina Basile nel corpo libero: la finale degli Europei di Ginnastica 2018 premia la francese Melanie De Jesus Dos Santos (13.766), nuova Campionessa d’Europa Nessuna medaglia ma una prestazione da applausi per Martina Basile nella finale di corpo libero negli Europei di Ginnastica 2018. La giovane azzurra raggiunge un quinto posto nella prova di Glasgow, totalizzando 13.166. La medaglia d’oro va a ...

Ginnastica - Europei 2018 : Melanie De Jesus si consacra al corpo libero - Melnikova sbaglia! Martina Basile ottima quinta : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si sono conclusi con un clamoroso colpo di scena durante la Finale di Specialità al corpo libero: Angelina Melnikova, grande favorita della vigilia e desiderosa di difendere il titolo, ha commesso un errore inatteso durante il suo esercizio e addirittura si è dovuta accomodare giù dal podio. La russa chiude al sesto posto (13.166) e praticamente l’attesissimo duello con Melanie De Jesus Dos Santos ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Tocca a Martina Basile! Wevers - Derwael e Devai in trionfo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Ginnastica - Europei 2018 : Sanne Wevers stellare - la Campionessa Olimpica vince la trave! Che bis di Derwael - cade Schaefer : Sanne Wevers è tornata a risplendere dopo una stagione complicata e ha dettato legge a Glasgow laureandosi Campionessa d’Europa alla trave per la prima volta in carriera. La Campionessa Olimpica di specialità ha così confezionato una bella doppietta, senza dimenticarsi che nel 2015 vinse anche l’argento iridato alle spalle di Simone Biles. La quasi 26enne (spegnerà le candeline il 17 settembre) ha eseguito un esercizio meraviglioso ...

Ginnastica - Europei 2018 : Nina Derwael - lo scettro è sempre tuo! Campionessa alle parallele - Adlerteg e Melnikova battute : Nina Derwael conferma di essere la migliore parallelista in circolazione nelle ultime due stagioni, confeziona un esercizio magistrale anche a Glasgow e si laurea Campionessa d’Europa di specialità per la seconda volta consecutiva. Lo scettro continentale sugli staggi rimane tra le mani della fenomenale belga che eccelle grazie a delle combinazioni inverosimili e a una classe innata che la rende naturalmente apprezzabile a tutti gli ...

Ginnastica - Europei 2018 : magia di Boglarka Devai - vittoria magiara al volteggio! Devillard cade e abdica - argento Melnikova : Boglarka Devai fa saltare il banco e si laurea Campionessa d’Europa al volteggio confermando l’incredibile risultato delle qualifiche. L’ungherese, dopo il bronzo dello scorso anno, esegue un bellissimo Cheng (14.633) e un doppio avvitamento uscendo di pedana (14.066) ma nonostante le penalità strappa una media di 14.349 e sconfigge tutta la concorrenza. Si tratta di un risultato incredibile per la 18enne che riporta la ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : il dominio dell’Italia tra le juniores - gli esercizi da medaglia nelle Finali : L’Italia ha dominato letteralmente gli Europei 2018 juniores di Ginnastica artistica femminile. Dopo la doppietta d’oro tra gara a squadre e all-around, oggi le azzurre si sono scatenata anche nelle Finali di Specialità: oro per Giorgia Villa alla trave e per Asia d’Amato al volteggio, doppio argento per Giorgia tra corpo libero e tavola, bronzo di Elisa Iorio alla trave. Di seguito i VIDEO degli esercizi valsi le medaglie alle ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia domina le Finali juniores! D’Amato e Villa in trionfo - 3 medaglie per Giorgia : L’Italia chiude in bellezza gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Le nostre juniores hanno dominato anche le Finali di Specialità dopo aver vinto la gara a squadre e il concorso generale individuale con Giorgia Villa. La bergamasca, laureatasi Campionessa d’Europa all-around, oggi ha trionfato alla trave e ha conquistato anche due argenti al volteggio e al corpo libero. Asia d’Amato ha trionfato alla tavola, Elisa Iorio si ...