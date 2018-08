Germania | agli economisti tedeschi l’Europa non piace più

Germania : segnali di ripresa per le vendite al dettaglio : Teleborsa, - segnali positivi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di giugno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese dopo il -2,1% registrato nel mese precedente . Il ...

#MeTwo - la campagna lanciata in Germania dagli immigrati : "Basta razzismo" : Il caso del calciatore Özil, criticato dai tifosi per alcune foto con Erdogan, ha riaperto il dibattito sull'integrazione nel Paese

Scherma – Mondiali 2018 : niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

Diretta Live Formula 1/ Gara - mea culpa di Vettel : "Ho sbagliato la frenata" (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara Live Gp Germania 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima Gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:40:00 GMT)

F1 - Gp Germania Vettel 'Errore piccolo ma molto grave. Ho sbagliato io...' : HOCKENHEIM - 'Ho sbagliato io, non è l'Errore più grande che ho commesso ma probabilmente uno dei più pesanti'. Sebastian Vettel fa mea culpa dopo l'incidente e in ritiro nel Gp di Germania . '...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton da 14° a 1° - rimonta incredibile. Vettel sbaglia sotto la pioggia e si ritira : Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno dopo una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. L’inglese, che partiva dalla 14esima posizione, centra 25 punti meritati e pesanti, ma deve ringraziare il clamoroso errore del suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, che getta alle ortiche una vittoria che aveva in pugno, proprio quando era sopraggiunta la pioggia. La pista di Hockenheim si ...

F1 Germania - Hamilton non ha sbagliato - la Mercedes conferma il guasto idradulico : HOCKENHEIM - Va delineandosi il mistero circa le cause che hanno appiedato Lewis Hamilton e la sua Mercedes nel corso della Q1. In un primo momento si era pensato che il guasto potesse essere dipeso ...

VENDERE BTP AI CINESI?/ La Germania ci ha già tagliato fuori anche a Pechino : Per collocare i titoli di Stato italiani anche dopo la fine del Quantitative easing, Giovanni Tria starebbe pensando di rivolgersi alla Cina.

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania, con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton. Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Non mi aspettavo di fare la pole oggi. Sarà una battaglia domani” : Potremmo definirlo il “MarquezRing“. La nona pole in carriera su questo sul tracciato del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Marc Marquez ha il sapore della conferma. Lungo il toboga teutonico il centauro della Honda ha centrato il suo obiettivo ma non è stato facile. Le Ducati di Danilo Petrucci e di Jorge Lorenzo sono state molto veloci ed hanno reso complicato il conseguimento di questo risultato. ...

VERTICE NATO - TRUMP AGLI ALLEATI : "RADDOPPIARE SPESE MILITARI AL 4%"/ Ultime notizie - attacco alla Germania : NATO, TRUMP contro ALLEATI: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del VERTICE di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. Scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:21:00 GMT)

MotoGP GP Germania : vietato sbagliare! : Con Marquez in vantaggio di 41 punti in classifica la MotoGP ha certo trovato il suo protagonista, ma con più della metà delle gare da disputare non si può dare per chiusa la corsa al titolo. Lo ...

Germania : FMI taglia previsioni di crescita per il 2018 : A pesare gli effetti del protezionismo e la Brexit che hanno esposto l'economia tedesca a rischi significativi a breve termine. Da qui il Fondo guidato da Christine Lagarde ha raccomandato un ...