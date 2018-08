Genova | “insulti da un autista a ragazzo disabile” La società Amt apre inchiesta dopo la

ilfattoquotidiano

: “Insulti da un autista a ragazzino disabile”, Amt di Genova apre un’inchiesta - LaStampa : “Insulti da un autista a ragazzino disabile”, Amt di Genova apre un’inchiesta - Luciosalis : Questa non è l'Italia. Quelle merde di salvini e di maio l'hanno trasformata in una fogna razzista, volgare e ignor… - istalbertomagno : RT @LaStampa: “Insulti da un autista a ragazzino disabile”, Amt di Genova apre un’inchiesta -

(Di domenica 5 agosto 2018) Insulti ad un ragazzino disabile da parte di undell’Amt di. La denuncia della madre deldi 11 anni ha portato ladi trasporto pubblico genovese ad aprire un’e sottoporre il conducente ad un provvedimento disciplinare. “Ma tu guarda se si deve mettere in seconda fila per far scendere l’handicappato! Ma v..”: questa – secondo la ricostruzione della madre pubblicata giovedì scorso in una lettera dal Secolo XIX e descritta in un post di sfogo sul suo profilo Facebook – è stata la reazione dell’costretto ad aspettare un taxi in seconda fila per il tempo necessario a far scendere ilin carrozzina. Ad annunciare la misura per sanzionare il comportamento del dipendente è stata la stessa. L’iter disciplinare è partito circa un mese fa, quando la madre deldisabile ha ...