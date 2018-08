Genoa | tutto su Bertolacci Favilli e Lopez | ultimi dettagli

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : “Lapadula - Sandro - Mandragora… vi dico tutto” : Il Calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo, come confermato dal ds del club ligure Perinetti , attivo su più fronti Il ds del Genoa Perinetti , ha fatto un punto sul Calciomercato del Grifone. In questa prima fase il club ligure è attivissimo, come rivelato dallo stesso Perinetti a Radio Sportiva: “Puntiamo su Lapadula, se poi ci saranno delle situazioni le valuteremo. Mandragora è un prospetto importante, il neo ct azzurro Mancini lo ...

Calciomercato Genoa - tutto sul centrocampo : avviata un’altra importante trattativa : Calciomercato Genoa – tutto sul centrocampo. Il Genoa ha le idee chiare per la prossima stagione e ha individuato nella mediana il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. In particolar modo continuano i colloqui con il Milan per Bertolacci, così come quelli con la Juventus per Mandragora e Sturaro. Nome nuovo nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso con l’ex Benevento Sandro, ...