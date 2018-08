Genoa Montpellier amichevole | risultato | cronaca e tabellino

Genoa - sconfitta e nervosismo contro il Montpellier [VIDEO] : Il Genoa chiude il sipario sul pre-campionato nell’amichevole con il Montpellier. Finisce 2-0 per i padroni di casa. A sette giorni dal debutto in Coppa al Ferraris. Una gara pesantemente influenzata dall’espulsione di Criscito al 17°, quanto meno inopportuna a rigor di buon senso, che ha finito per fornire indicazioni sotto altri aspetti a mister Ballardini, costretto a ridisegnare l’assetto e fare a meno degli elementi già rientrati a ...