ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Garfagnana, cercatore di funghi muore nel bosco: il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia, l’altro torna in pa… - Mira44506400 : RT @fattoquotidiano: Garfagnana, cercatore di funghi muore nel bosco: il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia, l’altro torna in pa… - italianaradio1 : E’ stato ritrovato grazie ai suoi cani Marco Bacci, 55 anni, morto in un’escursione tra i sentieri di montagna sopr… - italianaradio1 : Garfagnana, cercatore di funghi muore nel bosco: il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia, l’altro torna in… -

(Di domenica 5 agosto 2018) E’ statoai suoiMarco Bacci, 55 anni, morto in un’escursione tra i sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca. L’uomo, residente a Viareggio (Lucca), era uscito con i suoi duee la moto da trial per andare a cercarein. I familiari avevano dato l’allarme dopo che non erano riusciti più a contattarlo dalla mattinata del 4 agosto. A causare il decesso è stata la caduta da un dirupo di 150 metri nell’area di Limano a Granaiola. Decisivi nel ritrovamento delsono stati i due. Alla caduta del padrone, infatti, mentre uno è rimasto a vegliarlo, l’altro è tornato al paese. I familiari nel rivedere il cane da solo e non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, ha dato il via alle ricerche. Il luogo in cui l’uomo è caduto è un punto della montagna in cui, di solito, non si cercanoe per questo motivo ...