Gare di tiro all' Auro d' Alba | sul podio due tiratori di Castel di Sangro

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - due ori per la Nazionale italiana nell’ultima giornata di Gare : L’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi) All’European Grand Prix di Sofia (Bul) l’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi). Viviano Mior vince l’oro individuale compound battendo in finale Athanasios Kostopoulos ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix : conclusa la giornata di qualificazioni - tutti i risultati delle Gare : Giovedì tutti gli scontri individuali fino alle semifinali sia del ricurvo che del compound con otto azzurri in gara conclusa la giornata dedicata alle qualifiche a Sofia (Bul) dove si sta svolgendo l’European Grand Prix. Giovedì tutti gli scontri individuali fino alle semifinali sia del ricurvo che del compound con otto azzurri in gara. I risultati DELL’OLIMPICO MASCHILE – Inizia con il piede giusto l’avventura ...

Tiro con l’Arco – Grand Prix di Terni - tutti i risultati delle Gare in programma : Grande spettacolo per le finali del IV Grand Prix Tiro di campagna che hanno assegnato il podio delle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e longbow Alla Cascata delle Marmore Grande spettacolo per le finali del IV Grand Prix Tiro di campagna che hanno assegnato il podio delle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e longbow. L’aviere Marco Morello nel ricurvo vince il terzo oro consecutivo in quella che sarà con ogni ...

Tiro con l’Arco - buone prestazioni degli arcieri azzurri a Berlino : tutti i risultati delle Gare in programma : Sono otto gli azzurri che accedono al turno successivo nel torneo individuale della quarta tappa di World Cup, Nespoli unico italiano nel ricurvo Mauro Nespoli, Lucilla Boari, Tanya Giaccheri e Tatiana Andreoli avanzano nell’individuale arco olimpico nella quarta tappa di World Cup a Berlino. Eliminati invece Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Amedeo Tonelli e Vanessa Landi. Nella divisione compound accedono ai 16esimi Elia Fregnan e ...

Ufficializzate tutte le Gare amichevoli del Napoli durante il ritiro di Dimaro : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri da oro nelle Gare a squadre : Il Tiro con l’arco sarà uno degli sport di punta per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). Nell’ultima edizione il Bel Paese conquistò infatti sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. L’obiettivo per questa rassegna sarà quello di confermarsi nuovamente ai vertici. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati Azzurri. Le maggiori chance di conquistare una medaglia d’oro arriveranno nelle gare ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Gli azzurri cercano la doppietta nelle Gare a squadre : L’Italia del Tiro con l’arco è pronta a confermarsi ai vertici ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri proveranno a ripetere la grande prestazione del 2013, quando conquistarono sei medaglie, di cui due d’oro. Assisteremo a quattro gare: individuale e a squadre per entrambi i sessi. Al maschile troveremo per due terzi la squadra campione del mondo in carica con Marco Galiazzo e David Pasqualucci, che verranno affiancati ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : tutti i risultati delle ultime Gare individuali : Si sono concluse quest'oggi le gare individuali della quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno : a Monaco di Baviera, in Germania, poca gloria per gli azzurri , che non centrano nessuna delle tre finali andate in scena. Domani gran chiusura con le prove a coppie miste . ...