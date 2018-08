Friuli | speleologo bloccato in grotta a 200 metri di profondità | soccorritori al lavoro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Lotriestino Stefano Guarniero è intrappolato da due giorni in unaa 200disul monte Canin, in. Isono impegnati da sabato nelle operazioni di recupero del 33enne e contano di liberarlo entro domenica sera. L’uomo, che è anche infermiere, è rimastodopo una caduta di ventimentre era in esplorazione in unache si trova a quota 2.200. È ferito all’addome e ad un braccio, ma le sue condizioni sono considerate stazionarie. Durante tutte queste ore loè stato assistito dal personale medico specializzato giunto sul posto subito dopo l’allerta. Al momento dell’incidente, Guarniero si trovava insieme a ad alcuni amici. Subito dopo la caduta, uno di loro è rimasto sul luogo dell’infortunio insieme a lui, mentre gli altri si sono spostati per dare l’allerta che è scattata verso le 16 di ieri. ...