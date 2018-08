roma.corriere

: Fregene, «movida selvaggia»: chiuso lo stabilimento La Vela - romasulweb : Fregene, «movida selvaggia»: chiuso lo stabilimento La Vela - sansanokkio1 : Merdacce e lanzichenecchi zeccofili sono le risorse della sinistra. Caaaro Esterino Ino. Daje. Movida scatenata… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Il messaggio appare chiaro: la» non è tollerata. La Questura di Roma ha disposto due giorni di sospensione, ieri e oggi, dell'attività per loLaClub e per il ...