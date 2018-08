Fratelli d’Italia continuerà ad appoggiare i diplomati magistrale

Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN VIA RAMAZZINI : L'articolo Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN VIA RAMAZZINI proviene da RomaDailyNews.

Strage di Bologna - Fratelli d’Italia dopo il minuto di silenzio : “Non fu strage nera”. Insorgono Pd e LeU - caos e scontri in Aula : caos, bagarre e scontri in Aula dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Bologna. Il motivo? La provocazione della deputata di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, secondo cui la strage di Bologna non è stata una strage di matrice fascista e l’azione dei giudici è stata “prigioniera di logiche ideologico giudiziarie“. Tutto nonostante le sentenze passate in giudicato. Parole che hanno scatenato ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini : risale Berlusconi - male Fratelli d’Italia al 3 - 5% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:07:00 GMT)

Meloni : Fratelli d’Italia ha votato abolizione vitalizi : Roma – “Fratelli d’Italia ha votato l’abolizione dei vitalizi: un privilegio inaccettabile e fuori dal tempo. Abbiamo combattuto per anni, spesso in totale solitudine, la battaglia per il ricalcolo dei vitalizi e delle pensioni d’oro sulla base dei contributi versati, e siamo contenti che ora sia patrimonio di tutti. La proposta del M5S contiene purtroppo delle lacune ma ci auguriamo che, per questo motivo, la ...

De Priamo-Ghera : Fratelli d’Italia chiederà dimissioni Meleo : Roma – “In una nota ufficiale l’Atac conferma quanto annunciato da Fratelli d’Italia, ovvero che la gara bandita per l’acquisto di 320 nuovi bus e’ andata deserta, pertanto il comunicato della municipalizzata mette spalle al muro l’assessore alla Mobilita’ che a nostro avviso ha grandi responsabilita’ su quanto accaduto”. “Facciamo notare che la crescita del parco mezzi, a partire ...

Magliette azzurre alla Camera - Roberto Fico interrompe la protesta di Fratelli d’Italia : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle Magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Festa del Sole - il consigliere di Fratelli d’Italia cita il Mussolini del 1934 “contro i Paesi del Nord Europa”. Platea applaude : Una maniFestazione civile, democratica, assicurano i parlamentari di Fratelli d’Italia e della Lega, anzi di più demonizzata, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, di Forza Italia. Demonizzata perché “ha posizioni che non sono conformi a politically correct si rovescia” e questo è “inaccettabile”. E in effetti alla Festa del Sole organizzata dall’organizzazione di ...

I conti dei partiti : Fratelli d’Italia in rosso : conti in rosso per Fratelli d’Italia nel 2017, come attesta il bilancio del partito, ma la pattuglia di 50 eletti rappresenta, secondo quanto si legge nell’illustrazione contabile, la garanzia per il futuro....

Roma - approvata mozione di Fratelli d’Italia con i voti dei Cinque Stelle : “Si intitoli una via a Giorgio Almirante” : Il Campidoglio dice sì a una via o a una piazza intitolata a Giorgio Almirante, fondatore e leader del Movimento Sociale italiano nonché reduce della Repubblica di Salò. La mozione, proposta da Fratelli d’Italia, è stata approvata dal consiglio comunale con i voti a favore di quasi tutti esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giorgia Meloni parla di una “vittoria storica della destra italiana e Romana” poiché ...

Senato - il gruppo di Fratelli d’Italia è considerato opposizione : potrebbe rientrare per la presidenza del Copasir : Chi si è astenuto sul voto di fiducia al governo è considerato comunque opposizione. E quindi anche Fratelli d’Italia può rientrare nell’elezione per le commissioni destinate alle minoranze, come il Copasir e la commissione di Vigilanza Rai. E’ quanto ha comunicato l’ufficio di presidenza del Senato in conferenza dei capigruppo dopo un’istruttoria richiesta proprio dal partito di Giorgia Meloni. ...

M5S-Lega - incontro Salvini - Di Maio. Nodo Fratelli d’Italia nella squadra : Lo spiraglio si è aperto e i 2 leader tornano a trattare su un possibile esecutivo con Conte premier. incontro del leader leghista anche con Giorgia Meloni. Cottarelli e Mattarella in stand by |

Governo - Crosetto : “Non farò il ministro della Difesa”. E poi si infuria per le domande sulla giravolta di Fratelli d’Italia : “Non farò il ministro della Difesa”. Così Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per il possibile ingresso della stessa FdI nella squadra di Governo. “Stia tranquillo, non entrerò nell’esecutivo”, si è difeso Crosetto, per poi rifiutarsi di rispondere ad altre domande sulla giravolta del suo partito. Lo stesso che prima contestava ...