Francesco ricorda Paolo VI "Papa della modernità" - "Dio non è un padrone" : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. "Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua canonizzazione, il 14 ottobre prossimo", ha detto il Pontefice. "Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. A questo grande Papa della modernità lo salutiamo con un applauso ...