Francesco Molinari | il volo del campione

Golf - WGC Bridgestone Invitational 2018 : Justin Thomas spicca il volo ad Akron! McIlroy e Poulter inseguono - Francesco Molinari resta indietro : Justin Thomas spicca il volo al termine del terzo round del WGC Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Il fuoriclasse statunitense è riuscito a domare il percorso con una tornata in 67 colpi, grazie alla quale si è proiettato da solo al comando a quota -14, con tre lunghezze di vantaggio sui suoi due più ...

Golf – WGC Bridgestone Invitational : Francesco Molinari fuori dalla top 50 - un terzetto in testa alla classifica : Ian Poulter raggiunto da Tommy Fleetwood e da Justin Thomas, non decolla invece Francesco Molinari Sul percorso del Firestone CC (par 70), ad Akron nell’Ohio, Francesco Molinari, 53° con 142 (70 72, +2) colpi, è rimasto in bassa classifica nel WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, dove Ian Poulter (129, -11) è stato raggiunto in vetta alla graduatoria da Tommy Fleetwood e da Justin Thomas. ...

Golf - WGC-Bridgestone Invitational 2018 : Tommy Fleetwood e Justin Thomas agganciano Ian Poulter in vetta - scivola indietro Francesco Molinari : Due inglesi e uno statunitense al comando del WGC-Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Ian Poulter è stato raggiunto in vetta dal connazionale Tommy Fleetwood, autore del miglior giro di giornata in 63 colpi, e dall’enfant prodige americano Justin Thomas, tornato in grande spolvero con un round a quota -6. Il trio ...

Golf - Francesco Molinari : “Ci sono tanti altri obiettivi da raggiungere. Incredulità per il trionfo a Carnoustie” : Qualche giorno di vacanza, non poteva però mancare il trofeo, la Claret Jug: “A furia di vederla sul tavolo alla fine realizzi di averla vinta davvero”. Francesco Molinari è pronto a ripartire più forte di prima: oggi torna in gara, nel terzo dei quattro tornei del World Golf Championships, il Bridgestone Invitational di Akron. “Ho ricaricato le batterie, ora sono contento di ricominciare. Vedremo come andrà, ma è bello ...

Golf – WGC-Bridgestone Invitational : Francesco Molinari tra i favoriti : Francesco Molinari e D. Johnson tra i favoriti del WGC-Bridgestone Invitational. Tiger Woods, tornato tra i 50 del world ranking, rientra nel torneo che ha già vinto otto volte Francesco Molinari, dopo la straordinaria impresa nell’Open Championship, torna in campo per prendere parte al primo di due grandi tornei in sequenza, il WGC-Bridgestone Invitational (2-5 agosto) che sarà poi seguito la prossima settimana dall’US PGA Championship, ...

Golf - parla Francesco Molinari : “Prossimo obiettivo il numero uno del ranking mondiale” : Non si ferma più Francesco Molinari: dopo la storica vittoria nell’Open, ora il nostro rappresentante punta al numero uno nel ranking mondiale, anche se non subito, e lo rivela in un’intervista rilasciata a “Repubblica“. Al noto quotidiano il Golfista ha confidato tutte le sue emozioni ed i suoi progetti futuri. Così dopo lo storico successo: “Devo fare il punto col mio allenatore Denis Pugh: ma quando ci siamo ...

Storia di Francesco Molinari - l'italiano anomalo che per primo ha vinto un major : “Sei straordinario, lo sei sempre stato ma volevi arrivare a questo obbiettivo e sei riuscito a migliorare tutto quello che serviva per diventare Storia del nostro sport! L’esempio per tutti noi”. Messaggi così arrivano a pochi, soprattutto da parte di colleghi, di rivali della stessa nazionalità, addirittura più giovani, peraltro più dotati di talento e già avvezzi al successo come Matteo ...

L'anno fantastico di Francesco Molinari : Un trionfo in Scozia che arriva da un lungo viaggio cominciato a 8 anni a Torino e che oggi gli spalanca le porte del ranking mondiale: numero 6 del mondo, mai così in alto nella sua carriera. Numero ...

Golf - Francesco Molinari non si ferma più : “dopo il primo major - Ryder Cup ed Olimpiadi” : Francesco Molinari al settimo cielo dopo la vittoria del suo primo major in carriera, adesso il Golfista italiano pensa in grande Francesco Molinari non si vuole più fermare. Dopo la sua prima vittoria in un major, primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam, sulle ali dell’entusiasmo, il Golfista italiano fissa i suoi prossimi importanti obiettivi per la stagione: “Ho coronato il sogno di una vita. Questo e’ un ...

Golf - il ranking mondiale aggiornato (23 luglio). Francesco Molinari nella storia : è sesto! : Francesco Molinari è sempre di più nella storia del nostro Golf. Chicco è diventato il primo italiano a vincere un Major, trionfando nell’Open Championship disputato a Carnoustie. Un successo strepitoso, frutto di quattro giorni vissuti in grande conduzione. Il giocatore torinese ha accelerato nel terzo giro e nell’ultima giornata ha controllato il suo gioco e piazzato la zampata nel momento giusto. La vittoria della Claret Jug ha ...

Golf : Francesco Molinari non si ferma : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Quella ottenuta all'Open Championship è la vittoria più importante e speciale della mia carriera. Vincere un Major era il sogno della mia vita, l'ho realizzato". E' un ...

Golf - Francesco Molinari vince l’Open Championship : l’Inter lo celebra sui social : La società nerazzurra ha omaggiato sui social Francesco Molinari, tifoso nerazzurro capace di vincere l’Open Championship di Golf “Sei uno di noi e da adesso semplicemente leggenda. Complimenti Francesco“. Questo il messaggio via twitter con cui l’Inter ha celebrato l’impresa di Francesco Molinari, tifoso nerazzurro, all’Open Championship di Golf, terzo major stagionale. (ADNKRONOS)L'articolo Golf, ...

Francesco Molinari HA VINTO I BRITISH OPEN 2018 DI GOLF/ Video - Del Piero : 'Fantastico - indimenticabile' : FRANCESCO MOLINARI ha VINTO i BRITISH OPEN 2018 di GOLF, Video: è il primo italiano nella storia a conquistare un titolo major.

Golf - Francesco Molinari : da Wentworth a Carnoustie - da campione a leggenda. Ma il futuro è ancora da scrivere : Da Wentworh a Carnoustie. Dal BMW PGA Championship all’Open Championship, il Major più prestigioso. Sono stati due mesi straordinari per Francesco Molinari, una scalata verso l’apice del Golf mondiale. Chicco è diventato il primo Golfista italiano a trionfare in un torneo dello Slam, guadagnandosi di diritto un posto nella leggenda dello sport italiano, perché mai nessuno prima di lui c’era riuscito, nemmeno il grande ...