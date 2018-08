Forza Nuova Imperia sulla vicenda di Capo Nero | ' Ogni anno mille stupri commessi da

“ALTRA ITALIA” - BERLUSCONI SCENDE DI NUOVO IN CAMPO/ ‘Nuova’ Forza Italia : ruoli centrali a Tajani e Galliani : Silvio BERLUSCONI ‘rifonda’ Forza Italia con “ALTRA Italia": il NUOVO rilancio senza strappare con Salvini. “Governo Lega-M5s cadrà, noi pronti a NUOVO inizio col Centrodestra”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Roma - falsificavano i buoni gluten-free : ai domiciliari anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino : falsificavano i buoni per l’acquisto di cibo gluten-free e poi li presentavano alle Asl per ottenere i rimborsi. Così funzionava la truffa escogitata da Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e l’imprenditore Giorgio Mosca, finiti entrambi agli arresti domiciliari. In totale sono quattro le persone indagate, mentre la frode al Sistema sanitario regionale ammonta a circa 1 milione e trecentomila euro. Secondo quanto ...

Il caso dello scontrino omofobo - Forza Nuova attacca : 'Cameriere licenziato per omofollia' : Dopo la vicenda dello 'scontrino omofobo' [VIDEO] riportato dai vari quotidiani e da tutti i notiziari, il ristorante incriminato, che si chiama ''Locanda Rigatoni'', ha preso la decisione di licenziare il cameriere che ha offeso la coppia gay. L'estrema destra ovviamente non ha gradito l'allontanamento del dipendente, schierandosi dalla sua parte. 'Episodi simili non devono ripetersi' Questo episodio di omofobia gratuita ha scatenato diverse ...

Scontrino omofobo : spunta striscione di Forza Nuova : Dopo la vicenda dello Scontrino omofobo ("Pecorino no, Froci sì") che è costata il posto di lavoro ad un cameriere, i titolari della Locanda Rigatoni, locale romano di San Giovanni, sono stati costretti a fare i conti con tantissime minacce ed infine anche con l'estrema destra. Degli attivisti di Forza Nuova hanno infatti appeso uno striscione per protestare contro il licenziamento del cameriere: "Licenziato dalla vostra omofollia". La solita ...

Striscione di Forza Nuova Roma affisso all'Esquilino : Ancora una volta Forza Nuova torna a far parlare di se nel quartiere più multietnico di Roma. Dopo la passeggiata per la sicurezza del 9 Luglio e il successivo volantinaggio, azione che ha scatenato l'ira del Presidente dem Sabrina Alfonsi, i militanti del movimento di estrema destra hanno affisso uno Striscione in prossimità dell'ingresso dei giardini di Piazza Vittorio dove si teneva la manifestazione "Cinema d'estate", manifestazione voluta ...

Roma - il leader di Forza Nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale : Giuliano Castellino , coordinatore Romano del movimento politico di estrema destra Forza Nuova , è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via ...

Brescia - ronde di Forza Nuova in quartiere multietnico/ "Solo passeggiate serali" - Pd : "è allarmante" : Brescia, ronde di Forza Nuova in quartiere multietnico: ultime notizie, il Partito Democratico all'attacco con Alfredo Bazoli, "preoccupante e allarmante"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Forza Nuova : "Se non sgomberate i campi rom li assaltiamo" : Piedi sul tavolo di presidenza ed atteggiamento di sfida. Giuliano Castellino, personaggio di spicco dell"ultradestra romana, è tornato. Questa mattina, alla testa di un gruppetto di attivisti di Forza Nuova, ha messo a segno un nuovo blitz. Il primo dopo dieci mesi di inattività, cominciata a settembre 2017, in seguito all"arresto per i fatti di Monteccucco.Oggi, Castellino, è stato protagonista dell"occupazione temporanea dell"ufficio di ...