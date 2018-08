Forte terremoto in Indonesia | hotel evacuati a Bali

Paura a Bali - Forte scossa di terremoto di magnitudo 7 : hotel evacuati : Paura a Bali . Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali . La scossa è stata avvertita in tutta l'area...

Indonesia - Forte terremoto nell'isola di Lombok : almeno 10 morti e 40 feriti : JAKARTA - Sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok . L'epicentro del terremoto ...

Nuovo Forte terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.9 : Dopo la scossa magnitudo 5.4 verificatasi alle 05:07 UTC nel sud del Paese, un Nuovo sisma è stato registrato in Iran, nel nord: si è trattato di un terremoto magnitudo 5.9, localizzato dall’Istituto USGS a 35 km nordest da Sarpol-e Zahabad, ad una profondità di 5,7 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Nuovo forte terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 sembra essere il primo su Meteo Web.