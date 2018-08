Forte maltempo in Sicilia | albero cade a Palermo | scout bloccati | un ferito e auto

Allerta Meteo - è una Domenica di Forte maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - attenzione in Sicilia : 1/8 ...

Maltempo - Forte nubifragio a Matera : allagamenti e disagi : Maltempo, forte nubifragio a Matera: allagamenti e disagi La città della Basilicata nel pomeriggio è stata investita da forti piogge, durate circa due ore, che hanno causato la caduta di alberi e problemi alla circolazione. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco. Domani allerta arancione su gran parte della ...

Maltempo in Calabria - Forte temporale a Catanzaro : disagi per gli allagamenti [LIVE] : Maltempo in Calabria: un forte temporale ha colpito Catanzaro dopo le 13 scaricando in poco tempo 54mm di pioggia a Sant’Elia Janò, 46mm a Soveria Simeri, 34mm a Gimigliano, 29mm a Catanzaro. disagi per gli allagamenti in molte aree della città e della provincia. Il Maltempo continuerà anche nelle prossime ore su gran parte della Regione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Maltempo - Forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento Forte in Sicilia : Maltempo: nubifragio e disagi a Roma, vento forte in Sicilia Ancora uno stop all’estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno alimentato incendi e abbattuto rami sulle strade. LE ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Forte maltempo in arrivo al Centro/Sud : criticità gialla in 10 Regioni : Allerta Meteo – L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo Trento : la pioggia rovina lo spettacolo al Forte di Cadine : La pioggia caduta ieri sera ha rovinato il debutto dello spettacolo Mato de Guera, nell’ambito della quarta edizione di Sentinelle di Pietra, in programma alle 21 al Forte di Cadine. Il recupero è previsto il 18 agosto alle 18 alla Tagliata Superiore di Civezzano. L'articolo Maltempo Trento: la pioggia rovina lo spettacolo al Forte di Cadine sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - weekend pazzesco sull’Italia : Forte maltempo al Nord con violenti temporali - caldo Africano al Sud con temperature roventi : 1/11 ...

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo in arrivo al Nord Italia : “Rischio di grandine di grandi dimensioni - alluvioni e tornado” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte di livello 1 e 2 per l’Italia settentrionale, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria meridionali per grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e, ad un grado inferiore, per forti raffiche convettive di vento. Per l’Italia Nordorientale esiste anche il rischio di tornado. Una depressione si allunga dal Mare di Norvegia alla Spagna ed entra gradualmente in contatto ...

Maltempo - paura all’Elba : sorpresi in mare dal Forte vento di scirocco - salvate 14 persone : sorpresi in mare dal forte vento di scirocco: la Guardia Costiera salva 14 persone nell’Arcipelago toscano. È stata una notte impegnativa quella che ha visto come protagonisti i militari della Capitaneria di Porto di Portoferraio, all’isola d’Elba, nel delicato compito di ricerca e soccorso in mare, in una giornata segnata dall’improvviso e repentino alzarsi di forti raffiche di vento provenienti da sud sud-ovest. Il ...