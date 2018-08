Formazione Juventus 2018-2019 | con Marcelo e Pogba un ipotetico 11 stellare per Allegri

Formazione Juventus 2018-2019 : l'arrivo di Bonucci cambierebbe le idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che, con l'arrivo di Leonardo Bonucci, potrebbe essere rivoluzionata da Massimiliano Allegri. Il riferimento va naturalmente a quella che potrebbe essere la squadra tipo, ma anche e soprattutto l'atteggiamento tattico. Nelle ultime ore, infatti, non si fa altro che parlare di un'operazione che porterebbe Gonzalo Higuain e Mattia Caldara a Milanello ed il difensore della Nazionale nuovamente a Torino. Una manovra di ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa dire addio ad alcune idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019: un orizzonte che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. L'idea di vederci Cristiano Ronaldo dentro fa quasi vivere i sostenitori della Vecchia Signora in un sogno, il quale presto sara' realta'. Il giocatore più forte del mondo sara' a disposizione di Massimiliano Allegri che dovra' ridisegnare la squadra con la consapevolezza di dover mettere il più possibile a proprio agio uno dei pochi giocatori che sposta ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Allegri gongola per Ronaldo - ma ha dubbi sul centrocampo : Allegri sa che questa è la Juventus più forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c ...

Formazione Juventus 2018-2019 : i possibili cambiamenti tattici con CR7 e senza Higuain : La Juventus con Cristiano Ronaldo dovra' rivedere alcuni dei suoi concetti tattici fondamentali. Massimiliano Allegri sa di avere a disposizione il giocatore più forte del mondo ed ha tutta l'intenzione di metterlo nelle condizioni di renderlo al meglio possibile. Non è un caso, d'altronde, che si tratti di un giocatore che nel corso della sua carriera ha segnato più gol che partite giocate. Avere lui in campo, di fatto, equivale a partire con ...

Calciomercato Juventus : Ronaldo sicuro titolare nella Formazione tipo : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus [VIDEO]. Adesso è ufficiale la conclusione della trattativa di Calciomercato più attesa degli ultimi anni. Il giocatore portoghese, più volte Pallone d'Oro, ha deciso di lasciare il Real Madrid per accettare una nuova sfida, quella bianconera. I tifosi della Juve sono ovviamente in estasi per l'arrivo di questo grande campione. Sono state rese note anche le cifre dell'accordo con il club ...

Formazione Juventus 2018-2019 : l'ipotesi di un 11 con più italiani per Mancini : La Juventus di Massimiliano Allegri parte alla conquista dell'ottava Serie A consecutiva. Dal primo luglio è infatti iniziata la stagione calcistica che, per il momento, si limiterà alle amichevoli pre-campionato. I bianconeri, a differenza di tante concorrenti, possono contare su una squadra praticamente formata e adesso si limitano a valutare l'opportunità di cogliere solo le occasioni che il mercato riserverà. Il lavoro di Beppe Marotta, in ...