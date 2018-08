Fognini | che trionfo a Los Cabos | è il suo terzo titolo stagionale

Fabio Fognini svela il motivo del suo nuovo look : “treccine? Scommessa persa! Ma devo toglierle perchè…” : Fabio Fognini ha spiegato il motivo della sua nuova, particolare, scelta di look: le treccine sono frutto di una particolare Scommessa persa Impegnato nell’ATP di Los Cabocs, Fabio Fognini ha fatto parlare molto di sè durante la settimana, non soltanto per i risultati sportivi. A fare scalpore è stato il suo look! Fognini si è presentato in Messico con delle stravanti treccine, sorprendendo tutti i fan. Dopo la sfida dei quarti di ...

Fognini e quella storia da raccontare a suo figlio : “che emozione giocare nell’era di Nadal - Federer e Djokovic” : Fabio Fognini ha parlato della grande emozione di poter giocare nell’era dei big-3, Nadal, Federer e Djokovic: una storia da raccontare a figli e nipoti Gli anni 2000 sono stati monopolizzati da big-3 del tennis. Quasi tutti i principali tornei sono stati vinti da Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, con qualche comparsa di Andy Murray. Un dominio che ha segnato un’era nel tennis. Un’era di cui è bello farne parte. ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

L’emozione di Cecchinato dopo il successo ad Umago : “dopo il Roland Garros il sogno continua. Fognini? Che doppietta!” : Marco Cecchinato emozionato dopo il successo ad Umago: l’azzurro si ‘conferma’ dopo il Roland Garros e applaude la doppietta realizzato con Fognini Grande emozione per Marco Cecchinato dopo il successo ad Umago. Il tennista azzurro ha superato uno specialista della terra rossa come Pella, battendolo in due set in finale. dopo il successo di Fognini nel pomeriggio a Bastad, il tennista siciliano ha realizzato una sorta di ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

Atp Bastad - Gasquet vola in finale : il francese si giocherà la vittoria del torneo con Fognini : Fabio Fognini si troverà di fronte al francese Richard Gasquet nella finale del torneo Atp di Bastad Sarà Richard Gasquet a sfidare domani l’azzurro Fabio Fognini in finale al torneo Atp 250 di Bastad (terra, montepremi 501.345 euro). Il francese, numero 29 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la grande sorpresa del torneo lo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il ...

Tennis Wimbledon - Berrettini - che rimonta. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

Roland Garros – Il ramarico di Fognini : “me la gioco con tutti. Se solo ripenso alla mia testa - ai soldi che ho perso e al ranking…” : In conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Cilic agli ottavi del Roland Garros, Fabio Fognini ha mostrato tutto il suo rammarico per una carriera che poteva essere nettamente più prestigiosa Ad un passo dall’ennesima impresa, Fabio Fognini è stato sconfitto negli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista azzurro si è arreso al 5° set contro Marin Cilic attuale numero 4 al mondo, al termine di un match da batticuore. Il tennista ...

Roland Garros - Marco Cecchinato per la prima volta agli ottavi. E al terzo turno anche Fognini e Berrettini : Era dal 1989, 29 anni fa dunque, che l’Italia non aveva tre rappresentati al terzo turno del torneo maschile al Roland Garros. Allora erano Omar Camporese, Francesco Cancellotti e Claudio Pistolesi, questa volta sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera agli Internazionali di Parigi, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ...

Roland Garros – Fabio Fognini show! L’azzurro scatenato : “next-gen? Una cazzata! A quello che ha giocato contro di me manca…” : Fabio Fognini si dimostra schietto e sincero come sempre: nel post gara contro Ymer, il tennista italiano critica la troppa attenzione Fabio Fognini, nelle sue dichiarazioni, è sempre schietto e sincero. È risaputo. Il tennista ligure non rinuncia mai ad esprimere il suo parere, senza mezzi termini, anche a costo di generare polemica. Al termine della sfida vinta contro Ymer, Fognini è stato molto critico verso l’attenzione che viene data ...

Roland Garros : Nadal maltratta Pella - anche Fognini al terzo turno : Si completano oggi i secondi turni sui campi del Roland Garros , finalmente illuminati da uno splendido sole. Senza storie la partita di Rafa Nadal , che liquida velocemente il mancino argentino Guido ...

Tennis - Roland Garros : battuto Ymer - anche Fognini al terzo turno : Avanza anche l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo e 7 del seeding, che batte il greco Stefanos Tsitsipas, numero 39 del ranking Atp, per 6-2, 2-6, 6-4, 6-4 in due ore e 40 minuti. MUGURUZA ...