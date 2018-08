FOGGIA | FURGONE CONTRO TIR | MORTI 4 BRACCIANTI Video | ultime notizie incidente | la prima

FOGGIA - scontro tra furgone e tir : morti quattro braccianti stranieri - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone . L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggia no. Nel furgone c’erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti e sono ...

Scontro fra furgone e Tir nel FOGGIAno - muoiono 4 braccianti : Quattro braccianti africani sono morti in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel foggiano. Le vittime, uomini originari della Guinea Bissau e del Gambia, erano impiegati nella raccolta del pomodoro nelle campagne del foggiano. Il furgone su cui viaggiavano con altri due connazionali, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un Tir che trasportava pomodori sulla strada provinciale ...