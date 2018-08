Federica Pellegrini e la gaffe sotto il post di Emma Marrone | la nuotatrice azzurra

Auguri Federica Pellegrini : i 30 anni della ragazza d'Oro : Il 5 agosto del 1988 nasceva a Mirano Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, stella dello sport mondiale. Oro olimpico nei 200 stile a Pechino 2008, 5 medaglie d'Oro ai Mondiali, 7 agli Europei. Campionessa infinita, ma anche una ragazza romantica, bellissima, un'icona sexy: semplimente '...

Federica Pellegrini compie 30 anni - il party di compleanno in stanza a Glasgow è scatenato [VIDEO] : Federica Pellegrini ne fa 30! Il party di compleanno impazza nella stanza d’albergo di Glasgow insieme alle compagne di Nazionale-- Il party compleanno di Federica Pellegrini, nonostante non si sia svolto in una discoteca di Milano marittima o in un locale di Ibiza, ha avuto il suo perchè. Una festa grandiosa, organizzata alla mezzanotte dalle sue compagne della Nazionale italiana, è impazzata nella stanza d’albergo della ...

I 30 anni di Federica Pellegrini : gioie e dolori di una star : Federica Pellegrini compie 30 anni oggi: icona dello sport italiano, campionessa del nuoto, sex symbol e star dei social network, l’atleta veneta è ancora sulla breccia a un’età considerevole per una nuotatrice. In questi giorni è in gara nei 100 stile libero e nella staffetta agli Europei di nuoto a Glasgow, con la mente tesa verso l’ultimo obiettivo della sua straordinaria carriera: le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Tornando indietro nel tempo ...

Europei : Quadarella è d'oro - bronzo Di Liddo - Federica Pellegrini ritrova i 200 : Il neo 30enne Fabio può comunque sorridere, è tra i migliori al mondo, è un modello di campione, un esempio di rinascita, e in terra scozzese può cercare , e trovare, soddisfazioni nei 50 rana e ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini - che 200 sl! 1’56” lanciato senza preparazione! : Inutile negarlo. Una delle attrazioni di questa giornata felice per l’Italia, agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), era Federica Pellegrini ed il suo ritorno nei 200 stile libero. Ebbene sì, la campionessa di Spinea ha riassaporato le quattro vasche, seppur in una gara che definire particolare è poco: 4×200 stile libero mista. La veneta, in terza frazione, ha sciorinato un 1’56″76 lanciato che per noi, ...

Tanti auguri - Federica Pellegrini : la ‘Divina’ signora dell’acqua compie 30 anni : La più grande e vincente nuotatrice italiana compie 30 anni mentre si sta cimentando agli Europei di Glasgow (sua ottava partecipazione ad un campionato continentale) nella velocità, con i 100 sl, oltre che a dare man forte alle staffette azzurre. Ma non sarà l'ultima sfida: Federica vuole esserci anche nel 2020 a Tokyo.Continua a leggere

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : ORO DOMINANTE DI SIMONA QUADARELLA! Bronzo per Di Liddo nei 100 farfalla - Federica Pellegrini nella 4 ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella vuole vincere! Federica Pellegrini nella 4×200 sl mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...

I 30 anni di Federica Pellegrini - una vita scritta sull'acqua : Alle spalle una storia mai più ripetuta da nessuno: l'oro a Pechino 2008 sempre nei 200 stile; il record del mondo nelle quattro vasche che resiste da Roma 2009 , 1'52''98, ; tre ori mondiali nella ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini torna a fare i 200 sl! La Divina cerca il colpo nella 4×200 sl mista! : Federica Pellegrini tornerà a nuotare i 200 metri stile libero a un anno dall’impresa compiuta ai Mondiali di Budapest. Non è uno scherzo: oggi pomeriggio la Divina sarà in vasca, salvo cambi di idea dell’ultimo minuto, per disputare la Finale della 4×200 mista agli Europei 2018. La nuova staffetta debutta in questa rassegna continentale e l’Italia sarà della partita visto che in mattinata è stata ottenuta la ...

Nuoto - Europei 2018. Federica Pellegrini : “Si inventano la staffetta mista per farmi fare i 200 - ma se si va in finale… Questo è anno di transizione” : Vigilia dei 30 anni per Federica Pellegrini che domani spegnerà le candeline più attese durante gli Europei 2018 di Nuoto che si stanno disputando a Glasgow. La Divina ora gareggia nella velocità e ha lasciato i 200 metri (momentaneamente?) che lo scorso anno la incoronarono Campionessa del Mondo, per l’occasione ha rilasciato un’intervista a La Stampa: “Per me Questo è un anno di transizione, l’esordio nella 4×100 a ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl - Quadarella per l’oro negli 800 sl - Federica Pellegrini out dalla 4×200 mista : Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al Nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del ...