Federica Pellegrini compie trent' anni e le compagne la festeggiano così

30 anni di Federica Pellegrini - leggenda del nuoto : Non basta un foglio A4 per elencare i tanti successi della "Divina" : il Mondiale strepitoso a Roma nel 2009 nella sua piscina del cuore al Foro Italico con la doppietta di Record del Mondo , quello ...

30 anni da Federica Pellegrini : Foto e vittorie di una delle atlete italiane più vincenti, popolari e sportivamente longeve di sempre The post 30 anni da Federica Pellegrini appeared first on Il Post.

I 30 anni di Federica. Vasca di palloncini per la Pellegrini : Nuoto: compleanno Pellegrini 'Ne voglio altri 30 cosi'' Campionessa via social: #e'tuttounequilibriosopralafollia - Festeggia così la campionessa di nuoto: una Vasca da bagno, senz'acqua ma con tanti ...

Il lato sexy del 30º compleanno di Federica Pellegrini : la nuotatrice coperta nella vasca da soli palloncini : Federica Pellegrini si mostra super sexy nella foto in cui festeggia i suoi 30 anni, solo i palloncini coprono le nudità della nuotatrice azzurra Federica Pellegrini compie oggi 30 anni. Dopo la festa scanzonata con le colleghe di Nazionale a Glasgow (vedi qui), la nuotatrice azzurra si concede anche una foto sexy. nella vasca da bagno, con trombetta in bocca e cappellino festaiolo in testa, la Divina si fa immortalare in uno scatto ...

Federica Pellegrini e la gaffe sotto il post di Emma Marrone : la nuotatrice azzurra costretta a correggere il tiro! [FOTO] : Federica Pellegrini e la gaffe sotto la foto social di Emma Marrone, la nuotatrice fa un complimento fuori luogo alla cantante pugliese Federica Pellegrini commenta l’ultima foto social di Emma Marrone. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con la frangetta ed il commento della nuotatrice italiana è spiccato tra gli altri. “Ma quanto figa stai diventando? Ancor più di prima“, scrive ...

Auguri Federica Pellegrini : i 30 anni della ragazza d'Oro : Il 5 agosto del 1988 nasceva a Mirano Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, stella dello sport mondiale. Oro olimpico nei 200 stile a Pechino 2008, 5 medaglie d'Oro ai Mondiali, 7 agli Europei. Campionessa infinita, ma anche una ragazza romantica, bellissima, un'icona sexy: semplimente '...

Federica Pellegrini compie 30 anni - il party di compleanno in stanza a Glasgow è scatenato [VIDEO] : Federica Pellegrini ne fa 30! Il party di compleanno impazza nella stanza d’albergo di Glasgow insieme alle compagne di Nazionale-- Il party compleanno di Federica Pellegrini, nonostante non si sia svolto in una discoteca di Milano marittima o in un locale di Ibiza, ha avuto il suo perchè. Una festa grandiosa, organizzata alla mezzanotte dalle sue compagne della Nazionale italiana, è impazzata nella stanza d’albergo della ...

I 30 anni di Federica Pellegrini : gioie e dolori di una star : Federica Pellegrini compie 30 anni oggi: icona dello sport italiano, campionessa del nuoto, sex symbol e star dei social network, l’atleta veneta è ancora sulla breccia a un’età considerevole per una nuotatrice. In questi giorni è in gara nei 100 stile libero e nella staffetta agli Europei di nuoto a Glasgow, con la mente tesa verso l’ultimo obiettivo della sua straordinaria carriera: le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Tornando indietro nel tempo ...

Europei : Quadarella è d'oro - bronzo Di Liddo - Federica Pellegrini ritrova i 200 : Il neo 30enne Fabio può comunque sorridere, è tra i migliori al mondo, è un modello di campione, un esempio di rinascita, e in terra scozzese può cercare , e trovare, soddisfazioni nei 50 rana e ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini - che 200 sl! 1’56” lanciato senza preparazione! : Inutile negarlo. Una delle attrazioni di questa giornata felice per l’Italia, agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), era Federica Pellegrini ed il suo ritorno nei 200 stile libero. Ebbene sì, la campionessa di Spinea ha riassaporato le quattro vasche, seppur in una gara che definire particolare è poco: 4×200 stile libero mista. La veneta, in terza frazione, ha sciorinato un 1’56″76 lanciato che per noi, ...

Tanti auguri - Federica Pellegrini : la ‘Divina’ signora dell’acqua compie 30 anni : La più grande e vincente nuotatrice italiana compie 30 anni mentre si sta cimentando agli Europei di Glasgow (sua ottava partecipazione ad un campionato continentale) nella velocità, con i 100 sl, oltre che a dare man forte alle staffette azzurre. Ma non sarà l'ultima sfida: Federica vuole esserci anche nel 2020 a Tokyo.Continua a leggere

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : ORO DOMINANTE DI SIMONA QUADARELLA! Bronzo per Di Liddo nei 100 farfalla - Federica Pellegrini nella 4 ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella vuole vincere! Federica Pellegrini nella 4×200 sl mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...