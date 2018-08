Far Cry 5 | il padre potrebbe tornare | suggerisce l' attore di Joseph Seed

Sognando Far Cry 6 - quali le possibili location dello sparatutto? : La primavera è stata indubbiamente foriera di tanti interessanti titoli per gli appassionati di videogiochi e, tra i tanti, Far Cry 5 ha brillato di luce propria. Il franchise curato dai ragazzi di Ubisoft è tornato a far parlare di sé dopo diversi anni di assenza dalla scena videoludica: era il 2014 quando Far Cry 4 faceva la sua comparsa sugli scaffali, seguito dopo due anni dal discusso Far Cry Primal, e ora ovviamente la domanda che ...

Far Cry 5 : un video analizza la seconda espansione A Spasso su Marte : Ubisoft ha da poco pubblicato il secondo DLC del suo Far Cry 5, A Spasso su Marte, e sulle nostre pagine è già disponibile una approfondita recensione. Ma se siete in cerca di dettagli tecnici, ecco arrivare puntuale la video analisi di Digital Foundry.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, in questa nuova espansione di Far Cry 5 si notano alcuni importanti miglioramenti rispetto al gioco base.Molto si deve alla nuova ...

Far Cry 5 : A spasso su Marte Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Far Cry 5 – Ore di Tenebra, Ubisoft con il secondo DLC di Far Cry 5 ci porta su Marte, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di A spasso su Marte, disponibile come acquisto singolo o incluso nel Season Pass. Far Cry 5: A spasso su Marte Recensione In questa nuova espansione vestiamo i panni di Nick Rye, teletrasportato su Marte da Hurk, allo scopo di aiutare l’intelligenza artificiale Anne a ...

Far Cry 5 : A spasso su Marte (DLC) - recensione : Far Cry 5 è stato un punto di rottura con il recente passato di Ubisoft, fatto di pregiudizi ed open world dalla struttura ormai stantia. Non tutti hanno colto i primi coraggiosi passi verso una direzione nuova del brand, ma a nostro parere ci siamo ritrovati davanti al miglior capitolo della serie, capace perfino di reggere il confronto con Vaas Montenegro. Tuttavia, il valore non si dimostra solo con grandi villain, lo scontro con i fantasmi ...

Far Cry 5 : Hours of Darkness DLC - recensione : Far Cry 5 ha fatto molto parlare di sé. Quando in un settore un prodotto genera discussioni che trascendono dal valore tecnico intrinseco per spaziare a tematiche di genere politico e sociale vuol dire, probabilmente, che il medium sta maturando e, soprattutto, che sta entrando stabilimente nella cultura popolare. Nello specifico, Far Cry 5 ha generato discussioni riguardo al suo, presunto, scarso impegno nel trattare il tema che utilizza per ...

Far Cry 5 : A Spasso su Marte è ora disponibile : Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5: A Spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, è ora disponibile per PlayStation®4, Windows 10 PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.A Spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5 con i giocatori che raggiungeranno addirittura Marte in compagnia di Nick Rye e Hurk per eliminare alcuni aracnidi alieni. A Spasso su Marte può essere ...

Far Cry 5 : Ubisoft rivela la data d'uscita del DLC A spasso su Marte : Ubisoft ha finalmente annunciato oggi che A spasso su Marte, la seconda avventura post lancio di Far Cry 5, sarà disponibile dal 17 luglio su tutte le piattaforme.A spasso su Marte continua le avventure del Season Pass di Far Cry 5, con i giocatori che questa volta raggiungeranno addirittura Marte per eliminare una pericolosa minaccia aliena. A spasso su Marte può essere acquistato come DLC indipendente al costo di 9,99 €, oppure come ...

Far Cry 5 riceve la Photo Mode con il nuovo aggiornamento : Ubisoft ha rilasciato le patch note dell'Update 8 di Far Cry 5. Con questa patch arrivano la Photo Mode e molti nuovi oggetti per l'Arcade Editor. L'aggiornamento, come segnala VG247.com, arriverà oggi, 5 luglio, dopo la manutenzione.La patch aggiunge inoltre gli asset dal DLC Hour of the Darkness e dal prossimo Lost on Mars all'Arcade Editor.Lost on Mars è in in uscita questo mese, ma Ubisoft deve ancora annunciare la data di lancio ...

Far Cry 5 – Ore di Tenebra : Recensione - Trailer e Gameplay : Concludiamo il nostro trio di Recensioni giornaliere con la prima espansione di Far Cry 5 intitolata Ore di Tenebra, su gentile concessione Ubisoft. Far Cry 5 – Ore di Tenebra Recensione Dopo aver portato a termine la campagna principale di Far Cry 5, è tempo di cimentarsi nella prima espansione, la quale ci porta nel bel mezzo di una giungla armati fino ai denti in puro stile Rambo. L’espansione abbandona il Montana ...

Far Cry 5 : il DLC Hours of Darkness si mostra nei primi 17 minuti di gioco : Ubisoft ha annunciato qualche tempo fa Hours of Darkness, il primo DLC per Far Cry 5 che ci trasporterà in Vietnam nei panni di Wendell "Red" Redler.Il contenuto, dunque, ha per protagonista il veterano del Vietnam Wendell "Red" Redler, personaggio già conosciuto nella campagna principale di Far Cry 5, che racconterà di quando andò a salvare i suoi compagni di squadra dietro le linee nemiche nel corso della guerra in Vietnam.In vista del lancio ...