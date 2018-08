Fa molto caldo in tutta Europa

Ancora molto caldo in Liguria : avviso meteo di Arpal - a Genova bollino rosso fino a domenica : Ancora caldo in Liguria e nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal. Per oggi, venerdì 3 agosto, si prevede, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto foehn; una condizione che potrebbe persistere domani, sabato 4 agosto con valori molto alti anche nelle ore notturne. domenica 5, in tutta la regione, Ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate ...

Nove ventilatori per chi ha molto caldo : A piantana, a torre e da tavolo: una guida all'acquisto di quelli più venduti su Amazon e con le migliori recensioni