Ex sindaco dona al Comune 2 | 5 milioni | referendum su come usarli

La lettera del sindaco di Racale Donato Metallo a Salvini : "Non manderò i vigili a multare i vu cumprà. Hanno cose più importanti da fare" : "Non manderò i miei vigili a multare i venditori ambulanti, Hanno compiti più importanti. Non li manderò a fare la guerra ai poveri". Inizia così la lettera che Donato Metallo, sindaco di Racale, in provincia di Lecce, invia al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo cittadino del Pd sceglie i social per condividere le sue critiche al decreto che prevede multe salate ai venditori ambulanti in spiaggia.I vigili ...

Sutri imbrattata da Clooney. Il sindaco Sgarbi lo perdona : Alla prima occasione di schierarsi per la sua gente, il neosindaco di Sutri Vittorio Sgarbi non si è di certo tirato indietro. A costo di andare contro la faraonica materializzazione del divo ...

Ispica donazione organi - sindaco : grazie alla famiglia di Nino : Donati gli organi di Nino Cavarra, il sindaco di Ispica ringrazia la famiglia per il gesto d'amore e l'equipe dell'ospedale Maggiore di Modica

CUNEO/ Il sindaco di Elva ha donato alla Fondazione Crc un quadro di Boetto : Mario Fulcheri, storico collezionista cuneese e da poco eletto sindaco di Elva, ha donato alla Fondazione Crc di CUNEO un'importante opera di Giulio Boetto dal titolo Burano . Il quadro, datato 1946, ...

L'opposizione abbandona il Consiglio comunale : 'Il sindaco non rispetta le regole - il Prefetto intervenga' : Di fronte alle ripetute violazioni del diritto alla informazione preventiva dei consiglieri comunali, e venuti quindi meno i principi di democrazia all'interno dell'attività politica-amministrativa del Comune di Roccalbegna, non si può fare altro che uscire dall'aula consiliare, consapevole che non potendo partecipare in maniera attiva e costruttiva al dibattito, la ...