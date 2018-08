Europeo U18 | oggi Italia-Spagna per il nono posto

Basket – Europeo U18 femminile : domani al via la rassegna ad Udine : Al via domani a Udine l’Europeo Under 18 femminile. Per le Azzurre esordio con la Croazia (ore 21.00). Diretta di tutte le partite sulla pagina Facebook della FIP Prende il via sabato 4 agosto a Udine l’Europeo della Nazionale Under 18 femminile allenata da Francesco Iurlaro. Le Azzurre esordiscono con la Croazia, il giorno successivo affrontano la Svezia e il 6 sfidano il Belgio. Tutte le partite dell’Italia si giocano al ...