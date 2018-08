: Europei di #nuoto, Simona #Quadarella vince l'oro negli 800 sl. L'azzurra ha stabilito anche il primato italiano c… - Agenzia_Ansa : Europei di #nuoto, Simona #Quadarella vince l'oro negli 800 sl. L'azzurra ha stabilito anche il primato italiano c… - virginiaraggi : Vittoria spettacolare di #SimonaQuadarella medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Campionati Europei di Nuoto… - _Carabinieri_ : Esordio d’argento ai Campionati Europei di #nuoto di #Glasgow2018 per la staffetta 4x100 stile libero azzurra, comp… -

I 200farfalla danno a Federico Burdisso il bronzo più incredibile. Il 16enne di Pavia nemmeno doveva esserci nella finale.La rinuncia di James Guy lo manda sui blocchi e lui ne approfitta per tirar fuori un coraggioso 1'55"97, dietro agli ungheresi Milak (1'52"79, oro) e Kenderesi, con una condotta a mille. Ed è bronzo, in conclusione di serata, anche per la 4x200sl. Gli(Proietti, Megli, Ciampi e Zuin) in 7'07"58 si piazzano dietro G.Bretagna e Russia. Splendida la seconda frazione di Filippo Megli (1'45"44, migliore in gara).(Di domenica 5 agosto 2018)