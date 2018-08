Europei Nuoto 2018 - Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili | l' azzurra

Europei di nuoto 2018 - i risultati di sabato 5 agosto. Miressi d'oro - Paltrinieri stoico : Greg di bronzo dopo giorni di problemi fisici. Urlo azzurro nei 100 stile, Castiglioni bronzo nei 100 rana Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara domani 6 agosto Europei nuoto 2018, Quadarella ...

Europei di nuoto - oro di Miressi nei 100 metri stile libero. Paltrinieri solo bronzo : Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48″01 la finale disputata a Glasgow. “Sono felicissimo, non pensavo di nuotare 48″01. Non ho parole” ha commentato l’atleta torinese ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nella prova regina del programma dei campionati. “Provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100 – ha aggiunto ...

Europei di nuoto - Miressi oro nei 100. Italia argento nel sincro combinato : A precederle solo le ragazze dell'Ucraina, vicecampionesse del mondo che approfittano dell'assenza della Russia, non iscritta alla prova del combo. Terzo posto e bronzo per la Spagna. Nella gara dei ...

Europei Nuoto - oro nei 100 stile per Miressi. Bronzo nei 1500 per Greg Paltrinieri : Splendido successo del nuotatore italiano Alessandro Miressi che a Glasgow conquista l'oro nei 100 stile. L'azzurro ha nuotato in 48''01, quinto Luca Dotto. Ha ottenuto 'solo' il Bronzo nei 1500 Paltrinieri, debilitato da alcuni problemi intestinali. Bronzo nei 100 rana per Arianna Castiglioni.Continua a leggere

Europei di nuoto - oro di Miressi nei 100 metri stile libero : “Felicissimo”. Paltrinieri solo bronzo nei 1500 : “Non ero al meglio” : Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48″01 la finale disputata a Glasgow. “Sono felicissimo, non pensavo di nuotare 48″01. Non ho parole”. E’ la prima reazione di Alessandro Miressi ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nei 100 metri stile libero. “Provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100 – ha aggiunto l’azzurro – Ho ...

Nuoto - Europei 2018 : una rana di bronzo! Arianna Castiglioni è terza nei 100m. Settima Martina Carraro : E’ una vera e propria pioggia di medaglie per l’Italia in questa domenica agli Europei di Nuoto. Dopo il bronzo di Gregorio Paltrinieri e l’oro di Alessandro Miressi, arriva un altro bronzo con una fantastica Arianna Castiglioni nella finale dei 100 rana donne. La 20enne di Busto Arsizio conferma le aspettative della vigilia e cede solo alle due super favorite Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte. Castiglioni è terza con il tempo di ...

