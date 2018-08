Europei di tiro a volo | oro per Rossi e Pellielo nel misto Fossa olimpica

Europei di Tiro a Volo : l’Italia si conferma imbattibile - la coppia Pellielo-Rossi vince loro nel trap mixed team : Niente da fare per gli avversari, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vincono l’oro agli Europei di Tiro a Volo nel trap mixed team Una prestazione quasi perfetta, colpi precisi e una mira davvero da fare invidia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo annientano la concorrenza, vincendo la medaglia d’oro nel trap mixed team agli Europei di Tiro a Volo, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Completano il podio la Slovacchia ...

Tiro a volo - Europei : la coppia Rossi-Pellielo centra l'oro nel misto Fossa : La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d'oro nella gara di misto Fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in ...

Tiro a volo - Europei 2018 : FUORICLASSE SENZA ETA’! Jessica Rossi e Giovanni Pellielo - fenomeni imbattibili! Vittoria di platino! : Concorrenza annichilita, record del mondo stracciato e dominio incontrastato: sono queste le parole più adatte per definire il trionfo di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo agli Europei di Tiro a volo nel trap mixed team, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Gli azzurri hanno vinto davanti alla Slovacchia ed alla Turchia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo hanno fatto segnare in finale il record del mondo con 47/50 (p. prec. ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove del trap mixed team rinforza il primato nel medagliere con cinque ori ed un argento. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 5 1 0 6 Francia 2 1 2 5 Russia 1 1 0 2 Turchia 1 0 1 2 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Matteo Marongiu e Sofia Littame d’argento nel trap mixed team : Nella giornata odierna si è tenuta la finale del mixed team junior del trap agli Europei di Tiro a volo in corso a Leobersdorf: per l’Italia arriva la medaglia d’argento conquistata da Matteo Marongiu e Sofia Littame (Italia 1) alle spalle della Russia. Bronzo per la Francia. Eliminata in qualifica l’altra coppia azzurra, Italia 2, composta da Teo Petroni ed Erica Sessa. In finale si è imposta la Russia di Daria Semianova e ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Si assegnano i titoli nel mixed team : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, quinto giorno di gare dedicato al trap misto senior e junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Chiamata al riscatto dopo la prova individuale, per dare l’assalto al trono europeo della specialità è la coppia azzurra, formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia in vetta dopo le prove a squadre del trap : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove a squadre del trap schizza in testa al medagliere con quattro ori. Domani, nelle prove a coppie miste, gli azzurri possono ulteriormente staccare la Francia, al momento seconda. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 4 0 0 4 Francia 2 1 1 4 Turchia 1 0 0 1 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli uomini! : Arriva il riscatto per l’Italia agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior oro a squadre per le donne - quarti gli uomini : Nella giornata odierna vanno in scena le gare a squadre agli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile oro per Erica Sessa, Sofia Littame e Giulia Grassia, che sconfiggono la Germania in semifinale e la Gran Bretagna in finale, mentre nel trap junior maschile chiudono quarti Matteo Marongiu, Teo Petroni e Lorenzo Ferrari, i quali, dopo aver superato la Slovenia ai quarti, cedono il passo alla Francia in semifinale ed alla Germania nella ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia al secondo posto dietro alla Francia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale. A trionfare infatti è stata Erica Sessa nel trap junior femminile. Le due squadre del trap junior, sia maschile che femminile hanno chiuso in testa le qualifiche e sono favorite per la vittoria nella gara a squadre. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap maschile si impone lo sloveno Bostjan Macek : La lunga terza giornata degli Europei di Tiro a volo emette il suo ultimo verdetto: il campione continentale del trap maschile nella categoria senior è lo sloveno Bostjan Macek, che supera il croato Anton Glasnovic per 46-44, approfittando degli errori dell’avversario negli ultimi due colpi. Al terzo posto si issa il ceco Jiri Liptak, eliminato con 36/40, mentre al quarto posto si ferma lo slovacco Erik Varga, a quota 31/35. Quinto posto ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : azzurre ai piedi del podio. Caporuscio quarta - Palmitessa quinta : Si infrangono ai piedi del podio i sogni di medaglia di Federica Caporuscio e Maria Lucia Palmitessa nella finale del trap femminile agli Europei di Tiro a volo: Caporuscio, in testa dopo le eliminatorie, chiude quarta, mentre Palmitessa, che aveva strappato allo shoot off il pass per l’atto conclusivo, si classifica quinta. Titolo continentale per la transalpina Melanie Couzy, che batte la britannica Kirsty Barr per 41-39, mentre al terzo ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nel trap vanno in finale Caporuscio e Palmitessa. Fuori allo shoot off De Filippis : Si sono appena concluse le eliminatorie del trap senior agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: nella gara femminile si sono qualificate per la finale Federica Caporuscio, prima con 122/125, e Maria Lucia Palmitessa, sesta dopo lo shoot off, che ha fatto registrare 117. Eliminata Jessica Rossi, nona con 116. Azzurre prime nella classifica a squadre: domani le italiane salteranno i quarti di finale nella fase ad eliminazione diretta. Nella ...