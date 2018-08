Europei di Ciclismo | oro per Marta Bastianelli

Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati Europei : La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara, corsa a Glasgow, Bastianelli ha preceduto l’olandese Maianne Vos, la tedesca Lisa Brennauer, The post Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei appeared first on Il Post.

Ciclismo - Europei : oro Marta Bastianelli : Marta era stata campionessa del mondo a Stoccarda nel 2007:"La vittoria la dedico alla mie compagne".

