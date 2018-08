Europei | Alessandro Miressi oro nei 100 stile | ecco il nuovo Magnini

Nuoto - Europei 2018. Alessandro Miressi : “Ho vinto la gara regina - un sogno da bambino” : Alessandro Miressi è l’uomo del giorno agli Europei 2018 di Nuoto. L’Imperatore dei 100 metri stile libero si è reso protagonista di una gara meravigliosa, un andata-ritorno da vero fuoriclasse che si è consacrato ad appena 19 anni stampando un eccezionale 48.11 (suo primato personale, 23.22 di passaggio). Il piemontese ha battuto una concorrenza di assoluto valore e ha dimostrato di essere davvero un fenomeno con un futuro davanti ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi RE DELLO SPRINT! A 19 anni l’apoteosi del gigante d’oro! : L’Italia ha scoperto un fantastico campione. Alessandro Miressi vince i 100 stile libero agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. La gara regina del Nuoto si tinge d’azzurro con una vittoria semplicemente straordinaria di un ragazzo che a 19 anni si consacra a livello continentale ed ora lancia la sfida a tutto il mondo. Il titolo dei 100 resta dunque ancora in casa Italia, con Miressi che succede nell’albo d’oro a Luca ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi scalda i motori con una frazione da urlo nella 4×100 sl. E nella gara individuale… : Secondo alcuni è la rappresentazione di un Avatar, vista la mole imponente, ma oggi Alessandro Miressi, in quell’ultima frazione della staffetta, era una specie di motoscafo. Il quartetto della 4×100 sl ha centrato l’argento continentale a Glasgow (Gran Bretagna) alle spalle della Russia ma il ragazzo piemontese, classe ’98, ha strabiliato: 46″99, con uno stacco di 36 centesimi dal blocco, fa sognare in vista dei 100 ...

