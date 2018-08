European Championships 2018 | programma | orari e tv di domani 6 agosto

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Doppia medaglia nel canottaggio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Ci giochiamo l'asso del campione del mondo e d'Europa in carica dell'inseguimento individuale: Filippo Ganna . Attenzione anche ad Elisa Balsamo , possibile mina vagante nella corsa ad eliminazione. ...

Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships : Quelle con italiani in gara e che assegnano medaglie, soprattutto: è il giorno di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero, di cui è campione olimpionico e mondiale in carica The post Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships appeared first on Il Post.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture!

Medagliere European Championships 2018 : Italia seconda nella classifica generale! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei nuoto – Medagliere ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 5 agosto : Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia nella giornata di domenica 5 agosto agli European Championships 2018. NUOTO Ore 18.00: Finali L’Italia cala il suo asso principale: Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse carpigiano, campione di tutto, andrà all’assalto del quarto titolo europeo consecutivo nei 1500 sl. Questa volta l’impresa non sarà facile, perché occorrerà vincere la resistenza del temibile ucraino ...

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (5 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 5 agosto saranno diversi gli italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Riflettori puntati su Gregorio Paltrinieri e Filippo Ganna, due Campioni del Mondo che cercano il sigillo rispettivamente sui 1500 metri nel nuoto e nell’inseguimento individuale su pista. Si ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! 4 ori! Quadarella e Confalonieri regine d'Europa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 , sabato agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! 4 ori! Quadarella e Confalonieri regine d'Europa!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : GIA' 3 ORI! Confalonieri show nel ciclismo su pista! A breve Quadarella!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : l'Italia domina nel canottaggio! Parte benissimo Elia Viviani! Bronzo nel sincronizzato!

European Championships 2018 : programma - orari e tv di domani (5 agosto) : Domenica 5 agosto andrà in scena la quarta giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Ci aspetta una giornata rovente con l’assegnazione di diverse medaglie soprattutto nel nuoto e nella ginnastica artistica. Di seguito il ...