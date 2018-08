European Championships 2018 | è un’Italia da sballo! In testa per numero di podi e nel

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia - è una pioggia di medaglie! Nuoto fantastico - grande Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORO MIRESSI! Paltrinieri malato - ma vince il bronzo! Oro Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Bastianelli in trionfo - ora Paltrinieri e Miressi! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : OROOOOO!!! Grandissima Marta Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (6 agosto). Orari e programma delle gare : Tanti italiani in gara lunedì 6 agosto agli European Championships, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei tradizionali di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. L’Italia si gioca delle carte importanti e cala alcune stelle come Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 o Letizia Paternoster nell’omnium, intanto a ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima nella classifica generale! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE GARE DI DOMENICA 5 AGOSTO Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa ...

European Championships 2018 : programma - orari e tv di domani (6 agosto) : Lunedì 6 agosto andrà in scena la quinta giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo su pista, canottaggio, nuoto sincronizzato, tuffi, triathlon, golf. Incominciano le gare di atletica leggera che, a differenza di quanto accade per le altre discipline, si disputeranno a Berlino e non a ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Doppia medaglia nel canottaggio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Ci giochiamo l'asso del campione del mondo e d'Europa in carica dell'inseguimento individuale: Filippo Ganna . Attenzione anche ad Elisa Balsamo , possibile mina vagante nella corsa ad eliminazione. ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships : Quelle con italiani in gara e che assegnano medaglie, soprattutto: è il giorno di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero, di cui è campione olimpionico e mondiale in carica The post Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships appeared first on Il Post.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia seconda nella classifica generale! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei nuoto – Medagliere ...