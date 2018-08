Escursionista cade mentre passeggia nel bosco

Cade lungo sentiero - muore Escursionista : ANSA, - CUNEO, 5 AGO - Una escursionista è precipitata lungo un sentiero del Vallone del Muraion, in Valle Gesso, ed è morta sotto gli occhi del marito. E' accaduto ieri sera, ma solo questa mattina ...

Monviso - per la nebbia cade dalla parete : ferita Escursionista : A causa dell’improvvisa nebbia che ha avvolto il Monviso, una alpinista è caduta dalla parete sud della montagna, durante una discesa lungo la via normale. Trasportata in ospedale dai medici e dagli infermieri del 118, la donna ha riportato un trauma lieve al volto e alcuni traumi costali. Per il maltempo, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Piemonte hanno potuto calarsi solo sino a 150 metri di dislivello. Con l’aiuto dei ...

Tragedia al lago di Pilato - Escursionista scivola e cade in un dirupo dopo un volo di 60 metri : morto sul colpo : Un uomo di 55 anni è morto durante un'escursione al lago di Pilato. Lungo la strada che conduce al luogo molto amato dagli escursionisti, il 55enne sarebbe scivolato - per cause ancora da accertare - ed è morto dopo un volo di oltre 60 metri. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

Escursionista cade in torrente in Valchiusella : salvato dal soccorso alpino : Intervento in Valchiusella nella serata di ieri da parte dei volontari del soccorso alpino di Ivrea per il recupero di un Escursionista infortunato: il 58enne stava percorrendo il sentiero che va da Traversella al rifugio Chiaromonte quando è scivolato nell’attraversamento del torrente Bersella. L’uomo ha riportato fratture e contusioni ma è riuscito a chiedere aiuto con il cellulare. Raggiunto dai volontari, è stato stabilizzato e ...

Escursionista muore cadendo in dirupo : ANSA, - FIRENZE, 1 LUG - Un Escursionista 52enne, che abitava a Genova, è morto oggi dopo essere caduto in un dirupo su un sentiero della via Marmifera. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:15 sul ...