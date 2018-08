ERNEST HEMINGWAY | RACCONTO INEDITO L' annuncio profetico sullo scritto

Dopo 62 anni pubblicato per la prima volta un racconto inedito di ERNEST Hemingway : "A Room on the Garden Side", racconto scritto nel 1956 da Ernest Hemingway , sarà pubblicato per la prima volta Dopo 62 anni dal periodico "Strand Magazine". Il racconto è ambientato a Parigi, al Ritz Hotel durante la Seconda Guerra Mondiale. Il vino, la poesia, la guerra: è un "classico Hemingway ".Continua a leggere

Buon compleanno ERNEST HEMINGWAY : lo scrittore che sfidò la vita per sconfiggere la morte : Il 21 luglio del 1899 nasce a Oak Park, nell'Illinois, quello che per molti è stato il "primo scrittore del XX secolo". Colui che creò il mito dello scrittore sempre in lotta con la vita: combatté in guerra, amò molte donne, fu uno strepitoso bevitore. E divenne persino amico di un orso, con cui su ubriacò per festeggiare tra i boschi del Montana.Continua a leggere