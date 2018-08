' Entro fine anno la scelta sulla Tav' | Toninelli del M5S

Toninelli : Entro fine anno la scelta sulla Tav : Roma, 5 ago., askanews, - "sulla Tav Salvini dice che si va avanti? Bene, perché sempre lui conferma che serve un'analisi costi-benefici. Dobbiamo capire, entro fine anno la risposta". Lo afferma in ...

Tesla - conti in rosso ma profitti Entro fine anno/ Il titolo vola - aumentano le vendite di Model 3 : Tesla, conti in rosso ma profitti entro fine anno: crescono le perdite ma crescono anche i guadagni, aumentano le vendite di Model 3 e il titolo vola.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Tav - “Telt congela la gara per la linea”. La replica dell’azienda : “Bando Entro la fine dell’estate. Come da programmi” : Il dibattito interno all’esecutivo sulla questione Tav rischia di avere una prima, vera conseguenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, la Telt – società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione – ha deciso di congelare la gara internazionale per il primo mega-appalto per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Per ...

Terremoto CEntro Italia : ad Amatrice torna a fine agosto la sagra degli spaghetti all’amatriciana : torna a fine agosto la tradizionale sagra degli spaghetti all’amatriciana, grazie alla collaborazione tra Comune di Amatrice e Regione Lazio. “Un appuntamento importante che torna a due anni di distanza dal Terremoto che ha colpito Amatrice e altri Comuni del reatino. Per tanto tempo questa sagra ha attirato, oltre agli abitanti della nostra regione e di quelle limitrofe, migliaia di turisti incuriositi da una ricetta che ha saputo ...

NOMINE RAI - LA FINE DEL CEntroDESTRA? BERLUSCONI - "NO A MARCELLO FOA"/ Ultimatum a Salvini : "Lasci M5s" : NOMINE Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Tunisia : premier Chahed - crescita del 3 per cento Entro fine anno : Tunisi, 28 lug 16:57 - , Agenzia Nova, - L'economia della Tunisia crescerà del 3 per cento entro la fine dell'anno in corso. Lo ha annunciato oggi il primo ministro tunisino, Youssef... , Tut,

Aids : Milano la prima città italiana che punta porre fine all’epidemia Entro il 2030 : porre fine all’epidemia di Aids entro il 2030. E’ l’impegno che devono prendere i sindaci delle città che aderiscono al ‘Fast Track Cities Project’, iniziativa internazionale nata nel 2015 per sensibilizzare i cittadini sulla lotta all’Hiv. Una sfida che ora raccoglie anche Milano, prima città d’Italia a entrare nel programma lanciato da un consorzio fra UnAids, Un-Habitat, città di Parigi e ...

Pensioni - Governo accelera per quota 100 e 41 : superare Legge Fornero Entro fine 2018 : In tema Pensioni, c'è grande fermento, da parte dei lavoratori, per conoscere il piano del Governo riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]: nelle ultime settimane, si è parlato molto di vitalizi, di Pensioni d'oro, ma anche di quota 41 e quota 100, gli strumenti che, fuor di dubbio, interessano più da vicino tutti coloro che aspirano all'uscita Pensionistica. Le promesse elettorali di Lega e Movimento Cinque Stelle avevano fatto ...

Part time pensione : come richiedere il bonus Entro fine anno : Per i lavoratori prossimi al pensionamento, fino a fine anno resta in vigore il bonus Part time pensione, un’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità di due anni fa e dal Decreto Poletti, che offre la possibilità ai dipendenti a cui mancano solo 3 anni per uscire dal lavoro e maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018, di chiedere il Part time a lavoro. La riduzione dell’orario da lavoro può andare dal 40 al 60 per ...

Rottamazioni Entro fine mese : Rottamazione cartelle , ultimi giorni. entro martedì 31 luglio , infatti, è possibile perfezionare sia la rottamazione per le cartelle dal 2000 al 2016 che la prima rata di quelle comprese tra il 1° ...

Inter - ultimatum all'Atletico : Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko Entro il fine settimana : L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid. ' All'Inter c'è fiducia e l'operazione è considerata molto aperta e 'calda'. La volontà è quella di regalare in ...