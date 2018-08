Effetto Venezia chiude l' edizione 2018 con un tributo a David Bowie

Scarronzoni : la barca in mostra per Effetto Venezia : Non è la prima volta che sviluppiamo assieme al Comune un percorso di stretta sinergia per riassegnare al porto, ai suoi mestieri e agli sport remieri, lo spazio che meritano di avere nell'...

Effetto Venezia - il decalogo per la sicurezza : Area riservata ai disabili Di fronte al palco di piazza del Luogo Pio è stata riservata un'area per assistere agli spettacoli. Il personale di sicurezza in servizio è incaricato di agevolare l'...

Effetto Venezia 2018 : Un decalogo per la sicurezza : Area riservata ai disabili Di fronte al palco di piazza del Luogo Pio è stata riservata un'area per assistere agli spettacoli. Il personale di sicurezza in servizio è incaricato di agevolare l'...