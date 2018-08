E’ ufficiale | Paolo Maldini è tornato al Milan

Ora è ufficiale : Paolo Maldini torna al Milan. Sarà il nuovo direttore strategico : ... conquistando complessivamente 26 trofei: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club. Il ...

“La leggenda continua” – Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan : il comunicato ufficiale del club : Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan: l’ex capitano rossonero ricoprirà il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico Area Sport Leonardo firma un nuovo colpo per il Milan, ma questa volta non per l’undici di Gattuso. New entry nei quadri societari rossoneri: Leonardo è riuscito a convincere Paolo Maldini a diventare un nuovo dirigente del Milan. L’ex capitano rossonero ricoprirà la carica di Direttore Sviluppo ...

Calciomercato Roma - è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo : Roma - Ritorno in Brasile per Bruno Peres : la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di ...

Diletta Leotta e Paolo Maldini su Dazn - è ufficiale (VIDEO) : Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, è arrivata l'ufficialità: Diletta Leotta e Paolo Maldini approdano su Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming del gruppo Perform che si è aggiudicato anche i diritti tv di tre partite di ogni giornata di Serie A di calcio, oltre al campionato di B. Attraverso i suoi canali social, Dazn ha annunciato che l'ex capitano del Milan sarà brand ambassador e sarà coinvolto come ...

