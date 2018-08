E' il giorno dell' addio a Roberta | il funerale nella chiesa di Viciomaggio

Save the Children - 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo blocco delle forniture di combustibile al varco di Karem Shalom : Gaza Il blocco delle forniture di combustibile per Gaza scattato da ieri presso il principale varco israeliano di Kerem Shalom, secondo blocco in meno di un mese, mette a gravissimo rischio il ...

E venne il giorno della birra : oggi si festeggia in tutto il mondo : ... che secondo l'uso locale vengono riempiti dai camerieri non appena si svuotano, ha una grande cultura birraia e Praga vanta una delle produzioni di più alta qualità al mondo. Nella capitale la birra ...

Roma - la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : è il giorno delle finali degli inseguimenti a squadre. Italia a caccia della doppia medaglia : Giornata già fondamentale per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow: al Sir Chris Hoy Velodrome, nella capitale della Scozia, si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda la manifestazione iniziata ufficialmente ieri. Dopo i primi turni, che hanno visto le squadre azzurre protagoniste, è il momento delle semifinali e poi, subito dopo, delle finali in chiave inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. Al ...

Mezzogiorno - il passo lento della ripresa : Questo post è a cura di Carmelo Petraglia, professore associato di Economia Politica presso l'Università della Basilicata.Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2018 sull'economia e la società del Mezzogiorno riportano l'attenzione sui numeri della stentata ripresa italiana nel panorama europeo. Sono numeri noti, ma la lettura territoriale che ne dà la Svimez merita attenzione.Con riferimento, in particolare, a tre ...

La donna che si è sposata il giorno prima di morire ha ricevuto la visita dell'Inps da morta : Ha commosso tutti sposando in ospedale l'uomo della sua vita. Il giorno dopo Claudia Quartieri, 42 anni e da 8 malata di tumore, è morta. Come se non bastasse il dolore per la tragedia vissuta, il marito Emilio Folco si è visto recapitare una visita dell'Inps: l'addetta cercava proprio la moglie, per verificare se fosse in casa e se non fosse effettivamente nelle condizioni di andare a lavoro. Il Tirreno ha raccolto la ...

Meteo : oggi - il giorno più caldo dell’anno. Giovedì di fuoco in 18 città : fino a 40° : Arriva l'allerta del ministero della Salute. Temperature altissime, ma arrivano anche le prime piogge, quantomeno al Nord. Proprio il caldo eccessivo sta provando temporali più violenti e persistenti: in tal senso, ingenti i danni in Valtellina.Continua a leggere

“Abbiamo ritrovato Maria…”. La peggiore delle notizie : era scomparsa il giorno prima : È uscita di casa alle 9 di mattina del 31 luglio 2018 a bordo della sua Smart per andare al vicino mercato di Castro dei Volsci, poi di Maria Catallo si sono perse le tracce. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i familiari di Maria, 61 anni, di Pastena, in provincia di Frosinone, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Come riporta il sito CiociariaOggi, le ricerche sono scattate immediatamente. Si sono ...

Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la follia della Juve ed il doppio colpo dell’Inter : 1/6 AFP/LaPresse ...

Per Marcello Foa - e per il centrodestra - arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e ...

Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il ...

LIVE Avellino - il giorno del giudizio : finita l'udienza al CONI - la fiducia dell'avvocato Chiacchio : Al popolo irpino dico che non è stata lesinata nessuna energia, abbiamo dato il massimo e oggi lo abbiamo dimostrato in una situazione che ci vedeva da soli contro tutte le componenti dello sport. ...

Milan-Higuain - è il giorno della fumata bianca : LIVE : Definito l'accordo con la Juve, adesso si attende l'ok definitivo del Pipita. Vicino anche lo scambio Bonucci-Caldara