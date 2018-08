Due ori dai remi Pesante quello del 4 di coppia

Il re del Belgio - i suoi Due amori e quella figlia che non sarà mai principessa : È il 1999 quando il diciottenne Mario Danneels, studente appassionato di cronache reali, dà alle stampe Paola – Dalla Dolce Vita alla vita da regina. Un volume che nonostante l’inesperienza dell’autore, un nome fino ad allora mai sentito pronunciare, in poche ore dall’uscita si ritrova ovunque sui giornali e in Tv, un volume destinato a riscrivere la storia del sesto re dei belgi succeduto sei anni prima al fratello Baldovino, ...

L'incubo dei notch - Google limita i produttori Android «Non più di Due» - : Ma non sono solo gli utenti a rimpiangere i tempi in cui i display non avevano le corna: Google infatti già immagina un mondo in cui gli smartphone faranno a gara a chi avrà più tacche, così ha ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - Due ori per la Nazionale italiana nell’ultima giornata di gare : L’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi) All’European Grand Prix di Sofia (Bul) l’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi). Viviano Mior vince l’oro individuale compound battendo in finale Athanasios Kostopoulos ...

Jeep contro Roxor - breve storia del match legale per Due fuoristrada troppo simili : Quella Jeep non s'ha da produrre più, troppo simile alla nostra, un vero e proprio clone, un plagio. Ai piani alti di Fiat Chrysler Automobiles i manager hanno rotto gli indugi e presentato una ...

Canottaggio - Europei 2018 : Due ori ed un bronzo nella prima giornata di finali per l’Italia : Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: l’Italia al giro di boa (9 podi definiti su 17 totali) è seconda nel medagliere complessivo con due ori ed un bronzo. Fanno risonare l’inno di Mameli i quattro di coppia maschili, pesi leggeri prima e senior poi, mentre il bronzo arriva dal due senza senior femminile. Nell’unica finale di una specialità non olimpica disputata oggi, quella del quattro di ...

Europei di canottaggio - Due ori per l'Italia nel quattro di coppia. Bronzo per le azzurre nel due senza : Glasgow - Doppio oro azzurro agli Europei di canottaggio in corso a Glasgow. Oro dell'Italia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile . Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei Due spacciatori : giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...

Venezia - scontro tra barche in laguna. Due pescatori morti - quattro feriti| : Un motoscafo e un barchino si sono scontrati nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte

Auto con 4 amici fuori strada - incidente terribile : morti Due giovani : L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Moretta a Faule, in provincia di Cuneo. Sull'Auto viaggiavano...

