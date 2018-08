Due madri per una figlia film stasera in tv 5 agosto | trama | curiosità | streaming

Due madri per una figlia - Rai 2/ Info e curiosità del film con Moira Kelly (oggi - 5 agosto 2018) : Due madri per una figlia, il film in onda su Rai 2 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Moira Kelly, Kacey Rohl, Amanda Tapping e David Cubitt, alla regia Mark Jean. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Bergamo - Due neonate morte di pertosse : le madri non erano vaccinate : Due bimbe morte di pertosse a Bergamo. Le neonate, nate a qualche settimana di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno scorsi, sono morte nella terapia intensiva della patologia neonatale dell'ospedale Papa XXIII di Bergamo.--Come ha scritto oggi L'Eco di Bergamo le due piccole, decedute a un mese dalla nascita, avevano contratto la malattia infettiva trasmessa da un batterio, la Bordetella pertussis, che per i neonati «può essere molto ...

Due neonate sono morte di pertosse nel Bresciano. Le madri non erano vaccinate : Due neonate, nate a poche settimane di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Le due piccole, una di madre italiana residente nel Trevigliese e l'altra di madre romena residente nel Cremasco, erano in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di Brescia), da dove erano state trasferite all'Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l'hanno fatta. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la ...