Due giovani alpinisti sloveni bloccati sulla Cima del Vallone nelle Alpi Giulie

Venezia - Due pescatori travolti da un motoscafo di giovani : Venezia - Un bilancio terribile quello di ieri in laguna. Prima nel cuore della notte un motoscafo, con a bordo quattro giovani Veneziani, travolge un barchino con due anziani pescatori e li uccide. ...

Auto con 4 amici fuori strada - incidente terribile : morti Due giovani : L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Moretta a Faule, in provincia di Cuneo. Sull'Auto viaggiavano...

Venezia - quattro giovani in motoscafo travolgono e uccidono Due pescatori : Venezia - Viaggiava ad alta velocità l'imbarcazione che ha travolto e ucciso i due pescatori fermi in laguna nell'incidente nautico della scorsa notte a Venezia. quattro giovani Veneziani, due ragazzi ...

Europei nuoto 2018 - Due medaglie d'argento per l'Italia all'insegna dei giovani : Un argento che è una conferma ma vale molto di più. Perchè sta nascendo una 4x100 stile libero maschile che ha obiettivi molto ambiziosi pensando alle Olimpiadi di Tokyo. Confermato l'argento di due ...

Pistoia - Don Biancalani accusa : "Due giovani italiani hanno sparato contro un immigrato" : "Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest"ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro". A denunciare anche via Facebook ...

Abbracciano le vittime e rubano loro catenine d'oro : bottino da 7mila euro. Arrestate Due giovani sorelle : Usavano la consolidata tecnica dell''abbraccio' per sfilar via preziosi monili come catenine ai proprietari. Sono state scoperte e denunciate due ragazze, sorelle di 23 e 27 anni, da parte dei ...

Sud - Svimez : in 16 anni via in quasi Due milioni - metà giovani e la crescita rallenta : Si rischia un forte rallentamento dell'economia nel Mezzogiorno, dove in 600mila famiglie non c'è neanche un occupato

Sud - Due milioni in fuga in 16 anni. La metà sono giovani : 'Li vedo con un certo sospetto - spiega - perché i voucher possono andare bene in una situazione fisiologica, dove l'economia tira, ma al Sud e anche in altre parti d'Italia, la situazione è ...

Al festival della Zampogna con la droga : Due giovani nei guai : I carabinieri hanno presidiato l'evento che ogni anno richiama a Scapoli centinaia di persone. Denunciati due ragazzi fermati alla guida completamente ubriachi SCAPOLI. E' di quattro denunce il ...

Svelato il regolamento di Sanremo Giovani con Due brani in gara : tutti gli ultimi dettagli : Il regolamento di Sanremo Giovani arriva dopo le ultime indiscrezioni sullo sdoppiamento della gara, che vedrà le Nuove Proposte esibirsi in una sessione dedicata della manifestazione che andrà in onda nel mese di dicembre e che di fatto rappresenterà la prima settimana di Festival. I vincitori di questa prima settimana entreranno a far parte della rosa dei Big che prenderanno parte alla settimana di Sanremo al via da 5 febbraio, ...

Fratelli aggrediti a Salerno - a domiciliari altri Due giovani : Dovranno rispondere di tentato omicidio, lesioni aggravate, porto e detenzione di arma i duegivoani arrestati ieri dai carabinieri della compagnia di Salerno. Si tratta di un 20enne e di un 19enne, ...

Aggressione omofoba a San Salvario - identificati Due giovani : Gli aggressori dello studente omosessuale, picchiato sabato scorso in largo Marconi, ora hanno un nome. La polizia ne ha identificati due, che adesso rischiano una denuncia per lesioni e ...

Cadono dalla moto - Due giovani soccorsi dall'ambulanza : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il personale sanitario del 118 ha raggiunto il giardino del pennello sull'albula, poco prima delle 10 di questa mattina, per soccorrere due giovanissimi motociclisti che, per ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Giulia Imperio porta a casa Due argenti ed un bronzo tra le – 48 kg Youth : Quarta giornata di gare degli Europei Under 15 e Under 17 di Sollevamento pesi al Crowne Plaza di Milano in cui si sono disputate quattro finali: due nella categoria Under 15 maschile e due nell’Under 17 femminile. L’Italia aumenta il proprio bottino grazie a Giulia Imperio e si porta così a 13 medaglie conquistate in questa rassegna continentale. Tra le -48 kg Youth l’azzurra Giulia Imperio si è resa protagonista di una ...